鳳凰颱風外圍環流重創鳳林 張峻議長勘災籲加速復原並感謝國軍投入搶修

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】鳳凰颱風外圍環流帶來強降雨，造成花蓮馬太鞍溪堤防出現缺口，大量泥水湧入鳳林鎮長橋里忠一路、忠二路，多處住家遭殃，數十戶居民家園受損。花蓮縣議會議長張峻昨（18）日前往災區勘查，逐戶關心鄉親家園清理進度，並發放物資協助受災居民度過最艱困的時刻。

張峻議長與縣議員林源富、鳳義里長蕭文立、長橋里長邱進崑等在災區了解復原情形。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

張峻議長與縣議員林源富、鳳義里長蕭文立、長橋里長邱進崑，以及花蓮縣議會謝主任、林主任等人共同到場，實地查看各戶受損範圍，並聽取居民對後續復原及協助需求。議長強調，災害過後最辛苦的時刻，就是政府與民代必須站在最前線的時候，「要讓鄉親知道，他們不是孤單的。」

現場可見多戶居民仍忙於搬運家具、沖洗泥水。張峻議長特別準備民生物資，逐戶親自送上，盼在最關鍵的復原初期提供最直接、最即時的協助。

張峻表示，也要特別感謝鳳林鎮公所與國軍弟兄的投入，即便在道路狹窄、機具不易進出的情況下，仍日夜不休協助清理及搶修，讓受災居民能盡早返家整理。他強調，第一線人員的努力，是災後復原最重要的力量。

張峻議長特別感謝鳳林鎮公所團隊及國軍弟兄第一時間全力投入清理與搶修作業。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

議長承諾，後續將持續與鳳林鎮公所及相關單位緊密合作，掌握受災戶每一項需求，讓長橋里、光復與萬榮地區的復原作業更快、更順利，盡力讓鄉親儘早恢復正常生活。

