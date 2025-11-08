鳳凰颱風大爆發！ 鄭明典：恐對菲律賓釀大災難
根據中央氣象署最新資訊，中度颱風鳳凰目前位於菲律賓東方海面，預計通過菲律賓後將北上台灣，從西台灣登陸，確切地點仍待觀察。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰颱風目前「對流爆發」，範圍大、水氣足，對菲律賓恐怕又是大災難，雖然抵台時威脅降低，但仍需注意。
鄭明典在臉書發文，指出「鳳凰颱風對流爆發」，原本強對流離散分布在很大的環流範圍內，昨（7）日傍晚開始，強對流區往環流中心方向內縮，越來越集中，現在逐漸要組織成眼牆雲系了。
鄭明典說明，鳳凰颱風增強，範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難，過了菲律賓後，颱風將遭遇強勁東北季風，或許會讓颱風對台灣的威脅降低一些，但還是要密切注意過菲律賓之後的變化。
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，期將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日預估，鳳凰颱風最快在明日晚間晚間就會發展成「超級颱風」（super typhoon），並在10日達到強度的巔峰狀態。
吳德榮指出，今晨海鷗已過越南中部，向西北西前進，水氣截斷、快速減弱中；根據歐洲預測，鳳凰的系集平均路經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。不過因北轉後因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度空氣逸入，強度逐漸減弱，模擬路徑也因此更加分散，不確定性擴大；至於美國預報顯示颱風減弱的幅度遠超過歐洲模式，模擬路徑受低層東北風導引，甚至轉往西南遠離。而最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在登陸呂宋島前、強度達到顛峯，將在台灣西南方海面北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在侵襲期間、仍有「暴風及大量降雨」的威脅，不可小覷。
強烈颱風海鷗，繼侵襲菲律賓中部，對菲律賓造成嚴重破壞之後，昨（6）日晚間登陸越南中部海岸，風速達到每小時149公里。越南國營媒體報導，海鷗颱風侵襲越南，至少已經造成一人死亡。
颱風「鳳凰」8日持續逼近菲律賓東岸，當地氣象預報，隔天登陸前就會增強為「超級颱風」（super typhoon），並示警恐怕會掀起浪高5公尺的致命暴潮，挾帶的狂風也極具摧毀力量。
海鷗颱風（Kalmaegi，菲律賓稱為「蒂諾」，Tino）給菲律賓帶來嚴重災損與人命傷亡，截至發稿時間為止，已知死亡人數來到224人、另有135人失蹤。
第26號颱風「鳳凰」最快今（7）日升級為中颱，中央氣象署預估週日有機會增強為強颱。對此，前氣象局長鄭明典表示，「鳳凰」颱風有可能會出現高低層不同步，也就是「高低分層的現象」。
熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。
鳳凰颱風來勢洶洶，今（8日）升級成中颱並持續增強中。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰強對流區越來越集中，正逐漸要組織成眼牆雲系，其範圍大、水氣足，對菲律賓將是一個大災難。氣象專家賈新興則表示，鳳凰海警最快在下周一（10日）上午發布，陸警最快在下周二（11日）早上發布，下周三至下周四清晨（12日至13日）對台影響最為顯著。
中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測指出，其暴風圈最快下週觸台，從目前模擬路徑來看，南台灣將率先受到衝擊，其中高雄、台南與澎湖三地的暴風圈侵襲機率最高，已達六成以上，在東北季風影響恐會有共伴效應，氣象署預估東部山區雨量達500毫米以上，林保署評估，「最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖」，且在形成的24小時內潰決，林保署今天（8日）已將新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，供地方評估撤離戶數。
鳳凰颱風來勢洶洶，今（8日）升級成中颱並持續增強中。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰強對流區越來越集中，正逐漸要組織成眼牆雲系，其範圍大、水氣足，對菲律賓將是一個大災難。氣象專家賈新興則表示，鳳凰海警最快在下周一（10日）上午發布，陸警最快在下周二（11日）早上發布，下周三至下周四清晨（12日至13日）對台影響最為顯著。中時新聞網 ・ 13 小時前
鳳凰颱風持續增強，上個月風神颱風外圍環境與東北季風共伴效應，致碧砂漁港遊艇碼頭的遊艇受損、翻覆，今天許多遊艇船主開始將遊艇吊上岸避風浪。船主說，上次受損才剛修好，現在又有颱風要來，據說共伴效應比上次還嚴重，因此趕快把遊艇吊上岸。
菲律賓氣象局(PAGASA)今天(8日)警告，颱風「鳳凰」(Fung-wong)正朝該國東海岸前近，預計將在9日晚間登陸前增強為超級強颱，並可能帶來5公尺高的巨浪和破壞性強風，呼籲沿海及低窪地區居民儘早撤離。菲律賓氣象局發布簡報指出，鳳凰颱風目前最大持續風速為每小時140公里，瞬間陣風可達每小時170公里。龐大的環流直徑達1500公里，幾乎可以覆蓋菲律賓全境。預計菲律賓東部省份，特別是呂宋島南部畢科爾區(Bicol Region)以及薩馬島(Samar Island)部分地區，降雨量最高可達200毫米，可能引發大規模洪水與土石流；在颱風侵襲期間，呂宋島北部和中部地區可能出現100至200毫米的降雨量。
颱風「海鷗」（Kalmaegi，菲律賓稱蒂諾Tino），於本週先後襲擊菲律賓與越南，造成慘重災情。根據菲國國家減災與管理委員會（NDRRMC）最新統計顯示，截至7日，目前188人死亡、96人受傷、135人失蹤。小馬可仕總統6日宣布全國進入「國家災難狀態」。
台南七股在7月時受到丹娜絲颱風影響，很多民宅屋頂都被吹掀，好不容易花幾個月整修好，又聽到鳳凰颱風可能襲台，路徑還跟丹娜斯很像，民眾緊急加固屋頂，里長也已經盤點好物資、整理好活動中心，充當臨時避難所。
