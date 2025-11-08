鳳凰颱風大爆發！ 鄭明典：恐對菲律賓釀大災難

中度颱風鳳凰目前位於菲律賓東方海面，前氣象局長鄭明典指出，對菲律賓恐怕又是大災難。（圖／翻攝自NCDR Watch）





根據中央氣象署最新資訊，中度颱風鳳凰目前位於菲律賓東方海面，預計通過菲律賓後將北上台灣，從西台灣登陸，確切地點仍待觀察。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰颱風目前「對流爆發」，範圍大、水氣足，對菲律賓恐怕又是大災難，雖然抵台時威脅降低，但仍需注意。

鄭明典在臉書發文，指出「鳳凰颱風對流爆發」，原本強對流離散分布在很大的環流範圍內，昨（7）日傍晚開始，強對流區往環流中心方向內縮，越來越集中，現在逐漸要組織成眼牆雲系了。

鄭明典說明，鳳凰颱風增強，範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難，過了菲律賓後，颱風將遭遇強勁東北季風，或許會讓颱風對台灣的威脅降低一些，但還是要密切注意過菲律賓之後的變化。

