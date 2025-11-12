鳳凰颱風天！新北鶯歌警民聯手搶救受困機車幼貓 善心人士現場溫馨認養

【新北報導】在鳳凰颱風侵襲之際，新北市鶯歌區上演了一場感人至深的即刻救援。昨（11）日上午近11時，三峽分局鶯歌分駐所警員劉呈樟、陳怡珊執行巡邏勤務時，接獲民眾通報，在國華路旁一輛機車頭燈內傳出微弱的貓叫聲，疑似有幼貓受困其中。兩名員警迅速趕抵現場，果然在機車內部斷斷續續聽見微弱的貓咪求救聲。

警方立即聯繫車主到場，車主得知狀況後也義不容辭地表示願意配合救援，但苦於手邊沒有工具可拆卸車殼。所幸，該輛機車停放的地點隔壁正好是一家機車維修行。警員陳怡珊趕忙向老闆求助，老闆聽聞後毫不猶豫地拎著工具箱前來，小心翼翼地協助拆卸車頭外殼。

當機車殼被拆開的瞬間，警員劉呈樟仔細查看，赫然發現一隻受驚的小幼貓蜷縮在燈殼深處，顯得十分無助。劉員戴上手套，輕柔地將小貓抱出，並初步檢查確認牠並無外傷。研判這隻出生未足三個月的流浪幼貓，可能是為了躲避颱風的強風豪雨才鑽入機車內部取暖，卻不慎受困無法自行脫身。

令人感動的是，整個救援過程都被現場熱心的民眾目睹。其中一位善心人士當場表示願意收養這隻幸運的小貓。員警也溫馨提醒該民眾，後續需向新北市動保處申請正式的「認養程序」。新北動保處獲悉此暖心事件後，也特別感謝警方的義舉和民眾的善心，並表示將協助這隻小貓施打晶片、進行絕育，並辦理後續認養程序，讓這隻在風雨中獲救的「喵星人」能擁有一個溫暖且永久的家。