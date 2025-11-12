鳳凰颱風奄奄一息！ 估登陸恆春「快閃出海」
鳳凰颱風襲台，接近台灣過程中有逐漸減弱趨勢，預估週三晚間登陸恆春後，將迅速通過陸地並出海，但風雨還是要注意，週四北部、東半部還是可能有局部大雨，週五桃園、台北、東半部、恆春也要留意雨勢。
氣象署資深預報員朱美霖：「垂直風切比較大的情形之下，鳳凰它未來在接近台灣的過程當中，有逐漸在減弱的趨勢。」鳳凰颱風襲台，預估週三晚間登陸恆春後，將迅速通過陸地並出海，深夜到週四清晨減弱為熱帶性低氣壓，週四白天將往東北方向遠離，並轉為溫帶氣旋。氣象署資深預報員朱美霖：「還是要留意颱風在接近我們的過程當中，這樣子整個環流的風場，會為台灣附近帶來一些風向上面的改變，以及沿海還是有一些強風。」
風雨還是要注意，週四東北季風增強，北部、東半部可能有局部大雨，週五桃園、台北、東半部、恆春還是可能有雨勢，直到週末假期東北季風才減弱，桃園、台北、宜蘭防短暫雨，但下週一到下週二北宜花留意局部雨。氣象署資深預報員朱美霖：「在北台灣這一帶其實大家也可以看到，雷達回波比較偏向黃紅色，比較暖色系的都是比較強降雨的地方。」由於鳳凰颱風和東北季風產生共伴效應之下，讓北部、宜蘭帶來顯著降雨，週二較大3小時累積雨量，宜蘭蘇澳達334毫米，是這觀測站2010年梅姬颱風以來最大的3小時累積降雨量。
而氣象署統計週二到週三傍晚，累積前3名雨量站通通都落在宜蘭，其中宜蘭縣冬山鄉冬山村和冬山路測站紛紛破800毫米。前氣象局長鄭明典：「共伴的雨帶跟這個轉彎的那個氣流的位置又密切相關，又受到地形這樣卡住一樣，那所以整個雨帶就會在台灣附近這樣一直下。鳳凰奄奄一息之下，氣象署可能在週三深夜解除颱風警報，但民眾還是要留意風雨。
更多 TVBS 報導
日降600毫米水淹蘇澳 鄭明典分析：前天就下排水不及
台北放晴、蘇澳淹慘 蔣萬安已聯絡宜蘭：有需要隨時派支援
天氣／超大豪雨來襲！專家示警「這些地方別去」：共伴效應最明顯
鳳凰恐橫掃台灣 李四川示警快防颱：11月颱都不好惹
其他人也在看
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 6 小時前
鳳凰來襲週三有望颱風假？專家點名「9縣市有機會」揭原因
鳳凰颱風逐漸靠近台灣，中央氣象署已發布海上、陸上颱風警報，預估暴風圈將在今晚至明（12）日清晨觸碰到陸地，之後將登陸南台灣並穿越於週四清晨出海。氣象專家賈新興也預估9縣市週三有機會放颱風假。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 7 小時前
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝EBC東森新聞 ・ 6 小時前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
逼近！ 鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天
鳳凰颱風恐成11月罕見登陸颱風！氣象專家：全台各地皆受影響，東部、北部防豪雨。氣象局已發布海上颱風警報，明發布陸上警報。專家分析，颱風移動速度越慢對台威脅越弱，但東北季風加入戰局，全台難倖免。預估宜花累積雨量可達700至1000毫米，民眾須嚴加戒備！鳳凰颱風可能週三下午登陸，週四往東北方向離台，務必做好防颱準備。TVBS新聞網 ・ 1 天前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 22 小時前
鳳凰奄奄一息！「輕颱下限」今晚登陸 深夜出海解除海陸警
鳳凰颱風因環境不利於發展，過去3小時強度稍減弱且暴風圈縮小，已達輕度颱風下限。預計今傍晚至晚間登陸恆春半島，晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海，最快將在深夜解除海陸警。中天新聞網 ・ 3 小時前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 22 小時前
鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了 估週二發陸警「半個台灣紫爆」
今年第26號颱風鳳凰，目前強度為中度颱風，氣象署持續發布海上颱風警報，提醒台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。另也針對宜蘭縣發布降雨警戒。至於何時發布陸警，氣象署表示，預估將在明（11）日上午發布陸上颱風警戒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入冬最強冷空氣將襲！ 下週低溫恐剩15度
中央氣象署指出，下週一東北季風增強，各地天氣轉涼，西半部、宜花低溫18～21度，台東23度；北部、宜花高溫僅22～25度，中南部及台東可達27～30度。下週二（18日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及宜花低溫15～17度，南部、台東19～20度...CTWANT ・ 8 小時前
有颱風假？最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準
從中央氣象署最新風雨預報，明日雨量預測達停班課標準地區，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣山區。至於從最新風雨預報中，明日風力預測達停班課標準地區，包括桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海EBC東森新聞 ・ 1 天前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 22 小時前
降雨已破500毫米！鳳凰直擊西南部 氣象署：風雨恐「既大且久」
即時中心／魏熙芸、林耿郁報導中度颱風海鷗11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象署警告，接下來各地可能會出現多達4百毫米的驚人雨勢，請大家遠離山海，以策安全！針對鳳凰颱風持續接近，氣象署上午8點40分再度召開記者會，表示今、明（11、12）兩天台灣附近沿海容易有4米巨浪，西南沿海、東南部、恆春半島附近，後續可能也有5-6米巨浪。今天共伴效應降雨最明顯，北部、東半部雨勢可能來到豪雨，東半部山區更恐有大豪雨等級降雨。未來颱風會以偏北、北北東方向移動，今天晚間鳳凰就會到西南近海、明天晚間最接近本島。目前暴風圈即將進入台灣近海海域，目前預估會以輕度颱風侵襲我們。雖然七級暴風半徑有所縮減，但範圍仍有220公里，因此近海、陸地的威脅仍不可忽視 。目前海上警戒區域，包括台灣海峽、東南部海域、巴士海峽、東沙島海面，都是海上警戒範圍；提醒船隻嚴加戒備。陸上警戒區域，新增台南、台東，接下來嘉義也可能進入警戒區域。颱風北上後，明天會往東北方向移動，接近西南陸地。預計在明天下午到傍晚之間，可能登陸南部陸地，隨後往東北方向移動；受地形破壞，強度將快速減弱，往東北出海過程中，就會減弱為熱帶性低氣壓，甚至進一步降級為溫帶氣旋。降級時間點大約落在明天傍晚到周四清晨之間。颱風逐漸北上過程中，受東北季風、颱風外圍環流的共伴效應影響，風雨在部分地區相當明顯。中南部降雨今天雖不顯著，但接下來風雨會短暫增強。 至於中心登陸地點，包括中南部、西部、恆春半島都有可能。後續路徑、強度都須密切注意。今日受明顯偏東北風影響，沿海空曠地區、西半部到基隆北海岸，都有明顯強風。台南以北、基隆北海岸，中部以北內陸地區、恆春半島，都有較強陣風，沿海空曠地區、澎湖、金門、馬祖都可能出現十級強風。降雨方面，東半部已有一波波外圍雲系抵達，並與東北風共伴效應。今天大台北、東半部、恆春半島降雨都相當明顯。後續東半部山區，預估整體雨勢將「既大且久」。截止今天早上8點，宜蘭已經有超過500毫米累積雨量。新北、花蓮、台北、屏東也累積雨量超過2百毫米雨量。從今天零時起，宜蘭平地有超過200毫米以上降雨，新北的北海岸、東北角地區，有接近80毫米雨量；花東、屏東也有100毫米上下雨勢。未來降雨預測，今天白天到晚間，以迎風面降雨為主。基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島地雨勢明顯；到了明天外圍環流、颱風本身逐漸影響中南部時，北海岸、東半部雨勢會略減緩，中南部則有一波短暫強降雨。明晚以後颱風減弱遠離，中南部、花東降雨趨緩。但北部受風向影響，苗栗以北、基隆北海岸，以及各地山區會再次發生強降雨。雨量預測，未來24小時，從今早8點到明早8點。大台北、東半部、屏東山區有局部豪雨，東部山區會有大豪雨。宜蘭、花蓮山區可能會有250至400毫米雨量；中部山區有大雨。海面風浪，各海域都有3至5米浪高與長浪；東沙島更已出現6.9米「巨浪狂滔」。接下來西南海域、東南部、恆春半島與澎湖，都有5至6米浪高。氣象署總結，今天北部、東半部因共伴效應降雨顯著。各沿海風力偏強、宜花東山區降雨連續，有豪雨等級以上的長時間降雨。明天颱風接近，西南沿海受環流影響，可能會帶來較大風雨 ；山區連續降雨、海邊風浪強勁，非必要勿前往山海活動以策安全；也請大家留意最新預報資訊 。原文出處：快新聞／降雨已破500毫米！鳳凰直擊西南部 氣象署：風雨恐「既大且久」 更多民視新聞報導步步進逼！鳳凰持續撲向台灣 氣象署0840最新說明白浪滔滔我不怕？鳳凰來襲「台南1漁船執意出海」 海巡署開單告發鳳凰掃蕩呂宋島！菲律賓4人罹難 專家：未來颱風恐更健壯民視影音 ・ 1 天前
快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上
快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上EBC東森新聞 ・ 5 小時前
鳳凰「靈體脫離」竟出現陽光？ 氣象主播：別大意
今年第26號颱風鳳凰，已轉為輕度颱風，今（12）日10時的中心位置，在北緯21.6度，東經119.5度，即在鵝鑾鼻的西南西方約140公里之處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行。北台灣陽光露臉，《東森新聞》氣象主播王淑麗曝原因，還提醒「1情況」別大意了！EBC東森財經新聞 ・ 8 小時前