鳳凰颱風奄奄一息！ 估登陸恆春「快閃出海」

鳳凰颱風襲台，接近台灣過程中有逐漸減弱趨勢，預估週三晚間登陸恆春後，將迅速通過陸地並出海，但風雨還是要注意，週四北部、東半部還是可能有局部大雨，週五桃園、台北、東半部、恆春也要留意雨勢。

鳳凰颱風預估週三晚間登陸恆春後，將迅速通過陸地並出海。（圖／TVBS）

氣象署資深預報員朱美霖：「垂直風切比較大的情形之下，鳳凰它未來在接近台灣的過程當中，有逐漸在減弱的趨勢。」鳳凰颱風襲台，預估週三晚間登陸恆春後，將迅速通過陸地並出海，深夜到週四清晨減弱為熱帶性低氣壓，週四白天將往東北方向遠離，並轉為溫帶氣旋。氣象署資深預報員朱美霖：「還是要留意颱風在接近我們的過程當中，這樣子整個環流的風場，會為台灣附近帶來一些風向上面的改變，以及沿海還是有一些強風。」

鳳凰颱風襲台，要注意風雨。（圖／TVBS）

風雨還是要注意，週四東北季風增強，北部、東半部可能有局部大雨，週五桃園、台北、東半部、恆春還是可能有雨勢，直到週末假期東北季風才減弱，桃園、台北、宜蘭防短暫雨，但下週一到下週二北宜花留意局部雨。氣象署資深預報員朱美霖：「在北台灣這一帶其實大家也可以看到，雷達回波比較偏向黃紅色，比較暖色系的都是比較強降雨的地方。」由於鳳凰颱風和東北季風產生共伴效應之下，讓北部、宜蘭帶來顯著降雨，週二較大3小時累積雨量，宜蘭蘇澳達334毫米，是這觀測站2010年梅姬颱風以來最大的3小時累積降雨量。

而氣象署統計週二到週三傍晚，累積前3名雨量站通通都落在宜蘭，其中宜蘭縣冬山鄉冬山村和冬山路測站紛紛破800毫米。前氣象局長鄭明典：「共伴的雨帶跟這個轉彎的那個氣流的位置又密切相關，又受到地形這樣卡住一樣，那所以整個雨帶就會在台灣附近這樣一直下。鳳凰奄奄一息之下，氣象署可能在週三深夜解除颱風警報，但民眾還是要留意風雨。

