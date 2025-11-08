鳳凰颱風如同怪物仍敵不過台灣這1物！專家揭3原因

生活中心／綜合報導



今（8）日各地大多為晴到多雲的天氣，雖然天氣穩定，但「鳳凰」颱風已在凌晨2點增強為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，中心結構也變得紮實。對此，氣象專家林得恩示警，鳳凰颱風將會是個「又強又大的怪物」，但即便如此，鳳凰仍會受到「3因素」影響，導致強度快速減弱，直喊「還是護國神山，夠力！」。





鳳凰颱風已在凌晨2點增強為中度颱風。（圖／氣象署提供）





氣象專家林得恩今（8）日透過臉書粉專《林老師氣象站》發文，開頭就直喊「還是護國神山，夠力！」，根據中央氣象署今晨2時最新氣象情資顯示，鳳凰颱風在其巔峰時期的強度，可達中度颱風上限至強烈颱風等級之間，且7級暴風圈半徑也擴大高達320公里，不禁直喊「是個又強、又大的怪物」，但也透露鳳凰颱風在接近台灣陸地前後，強度會快速且明顯的減弱。

林得恩透露鳳凰颱風將會是個「又強又大的怪物」，但仍會受3因素影響，導致強度減弱。（圖／翻攝自臉書粉專《林老師氣象站》）





林得恩進一步揭露颱風減弱的3大可能原因，「當颱風經過菲島北部陸地時，部份颱風結構已經受到局部山脈或地形的破壞」；「在其北轉過程中，北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵，加上，又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域」；「接近台灣陸地前後，受到中央山脈嚴重破壞颱風結構，颱風強度將會快速減弱，尤其是在其可能登陸陸地時」，但他仍提醒，雖然推判降為輕度颱風等級的機會最大，「但仍不可輕忽其可能帶來的風雨浪影響與破壞」。

林得恩提醒，雖然推判降為輕度颱風等級的機會最大，「但仍不可輕忽其可能帶來的風雨浪影響與破壞」。（圖／民視新聞網）





而在氣溫部分，氣象署預報，今天西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼；離島天氣部分，澎湖多雲時晴，24至27度；金門晴時多雲，22至30度；馬祖晴時多雲，21至23度。

