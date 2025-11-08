鳳凰颱風如同怪物仍敵不過台灣這1物！專家揭3原因
生活中心／綜合報導
今（8）日各地大多為晴到多雲的天氣，雖然天氣穩定，但「鳳凰」颱風已在凌晨2點增強為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，中心結構也變得紮實。對此，氣象專家林得恩示警，鳳凰颱風將會是個「又強又大的怪物」，但即便如此，鳳凰仍會受到「3因素」影響，導致強度快速減弱，直喊「還是護國神山，夠力！」。
鳳凰颱風已在凌晨2點增強為中度颱風。（圖／氣象署提供）
氣象專家林得恩今（8）日透過臉書粉專《林老師氣象站》發文，開頭就直喊「還是護國神山，夠力！」，根據中央氣象署今晨2時最新氣象情資顯示，鳳凰颱風在其巔峰時期的強度，可達中度颱風上限至強烈颱風等級之間，且7級暴風圈半徑也擴大高達320公里，不禁直喊「是個又強、又大的怪物」，但也透露鳳凰颱風在接近台灣陸地前後，強度會快速且明顯的減弱。
林得恩透露鳳凰颱風將會是個「又強又大的怪物」，但仍會受3因素影響，導致強度減弱。（圖／翻攝自臉書粉專《林老師氣象站》）
林得恩進一步揭露颱風減弱的3大可能原因，「當颱風經過菲島北部陸地時，部份颱風結構已經受到局部山脈或地形的破壞」；「在其北轉過程中，北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵，加上，又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域」；「接近台灣陸地前後，受到中央山脈嚴重破壞颱風結構，颱風強度將會快速減弱，尤其是在其可能登陸陸地時」，但他仍提醒，雖然推判降為輕度颱風等級的機會最大，「但仍不可輕忽其可能帶來的風雨浪影響與破壞」。
林得恩提醒，雖然推判降為輕度颱風等級的機會最大，「但仍不可輕忽其可能帶來的風雨浪影響與破壞」。（圖／民視新聞網）
而在氣溫部分，氣象署預報，今天西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼；離島天氣部分，澎湖多雲時晴，24至27度；金門晴時多雲，22至30度；馬祖晴時多雲，21至23度。
原文出處：鳳凰颱風又強又大彷彿怪物！仍敵不過「台灣這1物」專家揭3原因：護國神山夠力
更多民視新聞報導
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
地球磁暴明起影響33小時！導航、無線電恐短暫中斷
桃園機場禁用1款行李箱！日本也跟進「最高罰10萬」
其他人也在看
鳳凰颱風11月「西部侵台」 專家：非常罕見
鳳凰颱風下周一（10日）經過菲律賓呂宋島進入南海後，將北轉逼近台灣，侵台機率高。對此，氣象專家林得恩直言，11月的颱風強度達中度至強烈之間，且從台灣西部一路北上，無論有沒有登陸，在歷史個案中都是非常罕見的。中時新聞網 ・ 1 天前
強大怪物「鳳凰」撲台人心惶惶！ 林得恩驚呼：還是護國神山，夠力
中度颱風鳳凰今（8日）凌晨2時，中心位置在北緯 12.2 度，東經 134.0 度，以每小時31公里速度，向西進行，預計下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，不過氣象專家林得恩指出，鳳凰在抵達台灣後，颱風結構有機會遭中央山脈破壞而減弱，直呼：「還是護國神山，夠力！」中天新聞網 ・ 13 小時前
健保補充保費》石崇良打亂普發現金喜悅 綠委大炸鍋：「這事沒解決」什麼都免談
普發現金於本週開始登記，行政團隊積極營造發錢的喜悅，豈料衛福部長石崇良忽然釋出健信傳媒 ・ 1 天前
鳳凰對流爆發！強對流區內縮「準備開眼」 鄭明典示警：又是個大災難
「鳳凰颱風對流爆發！」鄭明典在臉書指出，鳳凰颱風原本強對流離散分布在很大的環流範圍內，昨天傍晚開始，強對流區往環流中心方向內縮，越來越集中，現在已逐漸組織成眼牆雲系，「鳳凰颱風增強，範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難！過了菲律賓，颱風將遭遇強勁...CTWANT ・ 6 小時前
鳳凰颱風最快下週一海警！威脅不可小覷 專家揭3特點：罕見個例
氣象署指出，週五、六（7至8日）天晴穩定，午後中南部山區有零星陣雨，而基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島亦有零星雨；中南部白天高溫上看32度，另週六晚起基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島沿海須留意長浪。週日（9日）新竹以南晴到多雲，午後中南部山...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱 下周一變天 風雨最大時間曝
鳳凰颱風持續朝西北西方向移動，下周一（10日）將通過菲律賓呂宋島，後續北轉逼近台灣，氣象專家表示，鳳凰已來到輕颱上限，預估今天（7日）就會升級中颱，且還會持續增強；目前路徑變化不大，直接侵襲台灣的機率相當高，下周一起北部、東半部就會開始出現風雨，下周二至周四（11至13日）中南部地區也會受到影響。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰恐成穿心颱 最快週一發海警.西半部登陸
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導中颱鳳凰還在持續成長，可能以強颱之姿，登陸菲律賓，之後北轉，預計在週三深夜到周四清晨，有機會從台灣西半部登陸，成為穿心颱。週一颱風外圍環流就會直接影響迎風面，北海岸、東部地區，再加上東北季風南下，形成共伴，宜花東將會下到發紫發白。出動大吊車，把漁船、遊艇通通吊起來。先前才被東北季風重創的，基隆碧砂漁港，備戰鳳凰颱風，不敢大意。船隻綁碼頭，還不夠，通通上岸，才能保平安。畢竟鳳凰，高機率，會是穿心颱。而且又有東北季風，來助陣！基隆碧砂漁港，備戰鳳凰颱風，不敢大意（圖／民視新聞）中央氣象署預報員張竣堯：「通過呂宋島進入到南海，到南海之後呢將會北上北轉，接近臺灣的過程，那週一週二將會是受到，颱風外圍環流的影響，到週三的前後，包含週四，將會是最接近臺灣的時候。」中颱鳳凰最新位置，距離鵝鑾鼻東南方1420公里。七級暴風半徑來到250公里，強大外圍環流，加上周日下午開始增強的東北季風，周一共伴效應，以中央山脈為界，大半台灣下到發紫發白。北部、東半部，局部大雨、豪雨，山區有機會達大豪雨等級以上。颱風預計在週三晚間到周四清晨，從西部登陸。颱風本身結構為全台帶來，風雨浪，不容小覷。以中央山脈為界，大半台灣下到發紫發白（圖／民視新聞）中央氣象署預報員張竣堯：「中南部地區的降雨強度，就會視當時候颱風的一個強度而定，因此如果北轉的一個趨勢上，它強度沒有太明顯的減弱，也不排除要留意這樣子的雨勢，可能中南部也會比較大一點，預計在週一的白天，將會發布海上颱風警報，隨後在週二發布陸上颱風警報。」鳳凰幾乎可以說是確定登陸，但會從哪進來，氣象署說整個西半部地區，從雲嘉南到桃竹苗，都有機會，只能祈禱，颱風上來的過程中，處在不利環境，強度能夠再減弱，路徑可以再偏西，降低對台灣的衝擊。原文出處：秋颱鳳凰不排除「這裡」登陸 週日晚起北海岸、東部有雨 更多民視新聞報導鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難鳳凰C轉北上撞進台灣？網憂「風雨搖滾區」見1圖急了鳳凰颱風來勢洶洶！林保署示警：花蓮「恐有新堰塞湖」民視影音 ・ 2 小時前
鳳凰增強為中颱！專家曝路徑強度仍有變數 「這兩天」慎防暴風及大量降雨
即時中心／梁博超報導今年第26號颱風「鳳凰」在今（8）日清晨2時增強為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，中心結構也變得紮實。氣象專家吳德榮指出，下週二、三需慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅；另外，由於鳳凰颱風進入南海北轉過程中受到3因素影響，強度減弱也造成模擬路徑更加分歧，所以目前未來路徑、強度都還有很大變數。民視 ・ 12 小時前
鳳凰最快明晚變成「超級颱風」！菲氣象局曝強度達巔峰時間
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，期將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日預估，鳳凰颱風最快在明日晚間晚間就會發展成「超級颱風」（super typhoon），並在10日達到強度的巔峰狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
情侶堅持「裸身瀑布雙修」給大眾觀賞 下場慘了！
以色列一對情侶，日前在泰國著名舉辦「滿月派對」的帕岸島，在島上的一處瀑布旁，堅持「裸身雙修」，並不畏被其他民眾直擊。最後這對情侶，只能被抓進警局「修行」。鏡報 ・ 1 天前
鳳凰恐現「高低層分離」！鄭明典：路徑變數大
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導輕度颱風「鳳凰」持續向西北西方向移動，預計下週一將通過菲律賓呂宋島進入南海，並可能北轉朝台灣靠近。前氣象局（署...FTNN新聞網 ・ 1 天前
沈柏洋公司市值蒸發47億？網傳中國制裁不只鎖帳戶 報告盤點沈家名下企業
中國日前以涉犯分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，國台辦更放話，無論沈柏洋「身在何處」，都會採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。而後網路上流傳「重慶公安部對沈伯洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱沈伯洋名下3家公司博洋生技、洋芯電子、博洋海運市值瞬間蒸發47億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。 調查報告......風傳媒 ・ 1 天前
下週颱風假有望？鳳凰持續增強「最快週二發陸警」 暴風圈侵襲率曝光
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，中央氣象署預估，下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。至於民眾最關心的颱風假，根據中央氣象署「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，目前全台的暴風侵襲率都超過40%，其中有個3縣市更是高達60%。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
鳳凰「鬼轉」路徑曝！2天內恐達「強度顛峰」
生活中心／于士宸報導今年第26號颱風「鳳凰」昨日（6）生成，目前正向西北西轉西前進，預估下週一（10）接近巴士海峽至台灣附近海面，屆時影響台灣最劇烈，恐海、陸警雙雙發布。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」稍早指出，鳳凰颱風預期可望「持續增強」，在未來36至48小時內，強度將達「顛峰」，增強為強烈颱風的機率相當高。民視 ・ 1 天前
颱風減弱威脅不減！鳳凰最快週三侵台 專家：北東部下週一起風雨
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風下週侵襲台灣機率高，雖然本週末天氣仍大致穩定，天氣風險指出，明天週日(9日)下半天起，東北季風增強與颱風外圍水氣接近將使天氣轉變。天氣風險表示，鳳凰最快於下週三(12日)至下週四(13日)上午通過台灣上空，屆時全台將出現明顯風雨，北部及東半部更須留意共伴效應強降雨，建議民眾提前做好防颱準備。 今天週六(8日)各地天氣維持相當良好，大致為晴到多雲的天氣型態，雖然中南部早上雲量較多，但上午之後陽光有機會開始露臉。天氣風險說明，白天溫度將較為偏熱，北部、東半部白天高溫介於28-30度，中南部高溫則將來到31-33度；不過，晚間到明天(9日)清晨在中北部到東北部空曠地區，低溫仍有可能降至20度上下，日夜溫差變化偏大。 明天週日(9日)白天各地高溫仍偏熱，北部、東半部仍可達27-29度，中南部則仍會來到31-33度左右；同樣地，明天晚間到後天(10日)清晨中北部、東北部空曠地區低溫還有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。天氣風險指出，週日(9日)下半天起東北季風將開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，且明晚鳳凰颱風外圍的新頭殼 ・ 9 小時前
【動畫說時事】鳳凰颱風急轉北襲！ 下週暴風豪雨恐橫掃全台
今天（11/7）是二十四節氣中的「立冬」，但天氣仍偏暖。氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風將於下週一（11/10）通過菲律賓進入南海，並可能在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。 下週二、三鳳凰恐挾帶「暴風及大量降雨」，風雨分布仍有變數。下週四白天起，颱風減弱遠離，天氣才會逐步好轉。氣象專家林得恩指出，鳳凰颱風在11月生成，強度與路徑都屬「罕見個例」，尤其從台灣西部一路北上極為少見，顯示氣候變遷正在改變颱風生成與發展的模式。太報 ・ 1 天前
強度上看強颱！下週鳳凰颱風穿越台灣 網崩潰：今年水逆嗎？
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風昨(6)天生成後就持續增強，對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰預估11日進入南海後開始北轉朝台灣靠近，12、13日穿越台灣，預估巔峰強度可達強烈颱風，由於今年暴雨不斷，讓不少網友崩潰喊「今年是水逆嗎？」、「別再來了」。 「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風持續增強，即將成為中度颱風，預估巔峰強度可達強烈颱風。目前預估路徑上無太大變化，11日進入南海後開始北轉朝台灣靠近。 綜觀模式預報，目前路徑預報逐漸穩定，確定北轉對台灣有影響，不過北轉的時間及位置仍有變數，最大的分歧在於是走台灣西岸(台灣海峽)或東岸，但預估都是12日至13日之間穿越台灣上空，靠近台灣時仍具一定強度。對次，不少網友崩潰喊「南部今年是犯水逆嗎？都快變水都了」、「別再來了」。查看原文更多Newtalk新聞報導非洲豬瘟禁宰衝擊！台南加碼發放豬肉攤1.5萬元援助金鳳凰颱風案例罕見！氣象專家列「3特點」：幾乎無一個案新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰颱風成罕見個案！專家放預測圖嘆：難分析
生活中心／王靖慈報導今年第26號颱風「鳳凰」於昨（6）日生成，今（7）日凌晨2點，其中心位於鵝鑾鼻東南東方約2,270公里的海面上，正朝西北西方向轉為偏西移動，中心風速達每秒 30 公尺、具中度颱風潛力。氣象專家林得恩指出，鳳凰颱風在11月出現本就罕見，若真從台灣西部北上，將成為極為特殊的歷史路徑。民視 ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 16 小時前