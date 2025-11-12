鳳凰颱風威脅 搶割稻穀量較平日增1倍 菜價不漲反跌

西螺地區菜農搶收蔬菜。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕鳳凰颱風來襲，雲林縣(12)日停班停課，上午無風無雨，不少家庭主婦外出買菜，傳統市場菜價微漲，但西螺果菜市場批發因承銷商買氣減弱，菜價較前2天下滑。雲林縣長張麗善上午前往西螺關心二期稻作、蔬菜搶收情況。

張麗善上午10點在農業處長魏勝德、消防局長林文山及西螺農會總幹事廖錦富等人陪同，先前往農會碾米廠了解稻穀收購情況，隨後前往菜田關心菜農收成情況。

西螺農會米廠主任廖宗義指出，擔心鳳凰颱風影響收割，農民早在上週六就開始搶割二期稻作，農會週日(9)日啟動緊急措施24小時收穀，昨天及前天都有農民清晨3、4點就有運穀車來繳穀，9日至11日3天就共收購2000公噸，比平常多了1倍。

廣告 廣告

廖錦富表示，農民搶割的關係，濕穀含水量約有28至30%，比正常26至27%還高，且青粒穀多，相對烘乾時間延長、碾米品質差，體恤農民擔憂辛苦3、4個月可能因颱風心血泡湯的心情，這些損耗由農會吸收。

另今天仍有許多菜農搶收蔬菜，西螺果菜市場董事長蔡德福指出，因鳳凰颱風農民搶收，這幾天市場到貨量接近900公噸，比平日多出一點，週六到昨天菜價有因預期心理上漲，平均菜價每公斤在35、34元左右，今天因承銷商採購意願減弱，價格下跌均價32.8元，其中「菜王」高麗菜平地一件(20公斤裝)400元降至350元，高山一件(30公斤裝)從1500元降為1300元。

雲林縣長張麗善前往西螺農會碾米廠關心農民搶割二期稻作收購情況。(記者黃淑莉攝)

雲林縣長張麗善前往西螺農會碾米廠關心農民搶割二期稻作收購情況。(記者黃淑莉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

鳳凰颱風不見了？衛星雲圖一片空 鄭明典：低層環流仍完整

鳳凰颱風進逼 明上半天10縣市風雨達停班課標準

鳳凰颱風傍晚登陸恆春半島 掃台將降為熱帶性低氣壓

