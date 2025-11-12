鳳凰颱風宜蘭7000餘戶停電 台電動員逾200工程人員拼今復電

cnews204251112a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

鳳凰颱風造成宜蘭縣羅東、五結及蘇澳等地區，道路、地下室嚴重積水，已陸續造成停電災情。台電宜蘭區營業處表示，已累計造成宜蘭地區7000餘戶停電。目前已動員200餘位工程人員、出動昇空車、吊臂車等工程車16輛，並動員台北市區、台北西區、台北南區營業處及北區施工處等，鄰近單位支援搶修，全力進行電力修復，力拼今（12）日全數恢復供電。

台電表示，昨日宜蘭地區發生豪雨，造成羅東、五結及蘇澳地區等，多處發生嚴重淹水，進而影響搶修工作進行。宜蘭區營業處表示，截至今天上午9時，宜蘭縣仍有5500餘戶停電，主要原因為昨日受豪大雨影響，道路發生多處淹水，不僅影響工程車難以通行，多處大樓地下配電室也發生嚴重淹水，導致眾多配電設備受損。

台電表示，除啟動跨區支援人力外，也調度鄰近單位抽水設備等資源，並與地方政府積極合作，集中資源、加速解決淹水影響搶修問題。只要狀況排除，全力投入搶修，後續將視設備受淹水損害程度，積極進行設備汰換工作，儘早恢復供電。

台電宜蘭區處指出，為增進搶修效率，皆與縣府加強聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶，建立聯絡管道與機制，遇災情搶修需要，可即時向宜蘭縣政府提出支援請求，協助抽水、清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，以加快復電速度。

台電宜蘭區處指出，由於電力的搶修工作，必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，無法同時滿足所有用戶需求，還請所有的民眾耐心等候。

