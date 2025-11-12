鳳凰颱風宜蘭7000餘戶停電 台電動員逾200工程人員拼今復電
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
鳳凰颱風造成宜蘭縣羅東、五結及蘇澳等地區，道路、地下室嚴重積水，已陸續造成停電災情。台電宜蘭區營業處表示，已累計造成宜蘭地區7000餘戶停電。目前已動員200餘位工程人員、出動昇空車、吊臂車等工程車16輛，並動員台北市區、台北西區、台北南區營業處及北區施工處等，鄰近單位支援搶修，全力進行電力修復，力拼今（12）日全數恢復供電。
台電表示，昨日宜蘭地區發生豪雨，造成羅東、五結及蘇澳地區等，多處發生嚴重淹水，進而影響搶修工作進行。宜蘭區營業處表示，截至今天上午9時，宜蘭縣仍有5500餘戶停電，主要原因為昨日受豪大雨影響，道路發生多處淹水，不僅影響工程車難以通行，多處大樓地下配電室也發生嚴重淹水，導致眾多配電設備受損。
台電表示，除啟動跨區支援人力外，也調度鄰近單位抽水設備等資源，並與地方政府積極合作，集中資源、加速解決淹水影響搶修問題。只要狀況排除，全力投入搶修，後續將視設備受淹水損害程度，積極進行設備汰換工作，儘早恢復供電。
台電宜蘭區處指出，為增進搶修效率，皆與縣府加強聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶，建立聯絡管道與機制，遇災情搶修需要，可即時向宜蘭縣政府提出支援請求，協助抽水、清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，以加快復電速度。
台電宜蘭區處指出，由於電力的搶修工作，必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，無法同時滿足所有用戶需求，還請所有的民眾耐心等候。
照片來源：台電提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
宜蘭縣災害應變中心第二次工作會議 林茂盛呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪道計畫
依據中央氣象署十一日發布之超大豪雨特報，宜蘭縣列為淹水警戒地區。面對近十年來最嚴重的淹水災情，今（十二）日由代理縣長林茂盛主持召開第二次工作會議，了解各單位於此次事件期間的應處作為，並進行重點裁示。代理縣長林茂盛特別指出，蘇澳地區屢受強降雨威脅，長期淹水問題亟需根本解決，他再次呼籲中央相關部會加速核定蘇澳溪分洪道計畫，以完善整體排水系統，讓蘇澳鄉親未來不再飽受水患之苦。縣府將持續與中央密切合作，整合資源、推動治水建設，守護民眾生命財產安全。代理縣長林茂盛表示，受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，十一日溪南地區四鄉鎮的蘇澳、五結、羅東、冬山平均時雨量接近100毫米，其中冬山測站廿四小時雨量達近800毫米、蘇澳測站單小時降雨130毫米、單日雨量皆創歷史新高。面對此近十年最嚴峻的 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
日職》續留日職？前往韓職？王彥程對未來動態不設限
旅日東北樂天金鷲選手王彥程，按日職規章，今年是生涯第3度自動轉為自由球員，目前動向未定。由於韓國職棒開始開放亞洲外援名額，王彥程動向多了選項。今天出席台彩威力盃記者會，王彥程被問及動向，說：「其實還在討論當中，都有可能性，就看經紀公司怎麼幫我安排。其實都不排斥。」自由時報 ・ 1 天前
遭輔大肄業生拿美工刀刺傷 名醫江漢聲最新看診時間曝光
即時中心／潘柏廷報導輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲，昨（11）日下午2時在附設醫院看診時，突然遭到一名30歲曾姓男子持美工刀攻擊，導致其右手腕、左腹皆有傷；據了解，凶嫌是學校的肄業生，在校期間不滿江漢聲所作所為，再加上江漢聲先前涉貪二審改判無罪定讞，便決定預謀犯案，而曾男事後被移送新北地檢署複訊，檢方向法院聲請羈押。至於，江漢聲則休養一個禮拜，要到下禮拜二（18日）才恢復看診。民視 ・ 20 小時前
大雨落石恐阻斷道路 台東土坂國小下午停班課
（中央社記者盧太城台東縣12日電）受颱風鳳凰影響，台東地區連日大雨，造成偏遠山地鄉或部落道路落石、落枝阻塞現象，台東縣政府宣布達仁鄉土坂國小於中午12時40分提早放學，並停止上班上課。中央社 ・ 20 小時前
貓奴夢幻車牌「CAT」現正競標 熱門號碼8888已出價到28萬2000元
被譽為「貓奴身份證」的夢幻號碼「CAT」於本月10日開標，今（12日）中午12點決標，除了貓奴夢以求的「CAT」號碼外，...聯合新聞網 ・ 20 小時前
颱風鳳凰來襲 東港地區天氣尚穩定 (圖)
氣象署表示，颱風鳳凰持續減弱，暴風圈也縮小，未來路徑持續接近台灣西南方近海；屏東縣東港鎮12日午前沒有下雨，天氣還算穩定。中央社 ・ 20 小時前
宜蘭淹水人禍？立委赴蘇澳勘災 批中央治水不能慢半拍
因鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，造成宜蘭縣溪南地區多處淹水，國民黨立委吳宗憲今天（12日）赴宜蘭勘災，對於攸關改善淹水問題的蘇澳溪分洪道工程，吳宗憲指該計畫送審至今卡關近1年未核定，批中央「治水不能再慢半拍」。中時新聞網 ・ 20 小時前
中國賣「蟑螂粉」咖啡 真實口感：酥酥脆脆！
國際中心／李筱舲報導近日，中國網路上出現一款極具話題性的神秘飲品，這款飲品是由中國北京一家博物館，於今年6月底推出的「蟑螂粉咖啡」，咖啡上撒有蟑螂粉，再搭配烘烤過的大麥蟲作為裝飾，外觀上看起來相當獵奇，館方表示，所有使用的原料均為中藥房供應，符合食品安全標準，而這杯「蟑螂粉咖啡」最近在網路上突然爆紅，吸引不少網友討論。民視 ・ 20 小時前
延長賽0.4秒出現超狂空中接力！ 熱火威金斯灌籃絕殺騎士喜獲3連勝
體育中心／徐暐喆報導NBA美國職籃邁阿密熱火對戰克里夫蘭騎士的比賽中出現精彩一幕，熱火明星前鋒威金斯（Andrew Wiggins）延長賽剩下0.4秒完成不可思議的「空中接力」爆扣絕殺對手，嗨翻全場觀眾。FTV Sports ・ 1 天前
蘇澳暴雨成災！卓榮泰視察後拍板：將追加21億分洪道所需預算
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，蘇澳鎮豪雨成災，初估上千戶受災，蘇澳鎮長李明哲強調地方需要新分洪道，籲請中央盡速補齊預算缺口；代理縣長林茂盛也呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪道計畫。對此，行政院長卓榮泰今（12）日下午赴蘇澳視察災情時，當場宣布工程所增加的21億餘元，會納入4年1000億改善縣市管河川工程計畫中。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
驚險！蘇澳白米溪暴漲 警消攙扶受困民眾橫越湍急溪流
即時中心／林韋慈報導鳳凰颱風帶來的雨勢持續影響東北部，宜蘭蘇澳今（12）日上午傳出有一民眾受困於白米溪上游，因溪水暴漲無法自行脫困，消防人員獲報後緊急架設繩索，渡溪進行救援，最後幫助住戶順利脫困。民視 ・ 22 小時前
中古車材料行火災延燒高壓電線 台南新營320戶停電
鳳凰颱風來襲，南部鄉親尚無風雨之感，台電台南區處因應颱風恐造成用電影響，12日早上9時成立災害應變中心，盤點人力、車輛及設備，並針對沿海地區可能受影響範圍如佳里、七股、安南、西港等區部署搶修人力，全力備戰防颱。不過，雖風雨並未對電力造成威脅，新營中正路卻傳出有320戶停電，肇因一間中古車材料行火警，火延燒高壓線、變壓器所致。中時新聞網 ・ 19 小時前
蔣萬安霸氣露臉宣布上班上課 「咕嚕咕嚕」酸民確定翻車
蔣萬安霸氣露臉宣布上班上課 「咕嚕咕嚕」酸民確定翻車EBC東森新聞 ・ 1 天前
殺前女友假釋 男再勒斃現任女友遭羈押禁見
桃園平鎮於10日發生一起凶殺案，一名51歲周姓女子遭男友勒斃，警方發現時，周女已明顯死亡。令人震驚的是，行凶的李姓男子，17年前曾因殺害前女友被判刑18年半，入獄服刑10年後於2019年假釋出獄，相隔台視新聞網 ・ 20 小時前
太麻里溪洪水溢堤民眾憂潰堤 台東縣府緊急導引水流
（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東雖雨勢不大，但因北大武山區持續下雨，太麻里溪下游溪水暴漲，南太麻里橋上方洪水溢過堤防，村民憂夜間持續暴漲或潰堤、洪水將沖入村莊，縣府已緊急導引水流。中央社 ・ 20 小時前
宜蘭縣代理縣長林茂盛呼籲中央：加速核定蘇澳溪分洪道計畫早日解決水患噩夢
【記者 林明益／宜蘭 報導】面對近10年來最嚴重的淹水災情，宜蘭縣代理縣長林茂盛12日上午召開第二次工作會議，台灣好報 ・ 20 小時前
驚悚！進屋強盜逾600萬竟還燒炭想滅口 惡男殺人未遂起訴
台中謝姓、胡姓男子，去年6月潛入廖姓男子住處，持刀將他押到廁所綑綁後，在屋內搜刮超過360萬的港幣、韓元等外幣、台幣，並持提款卡盜領254萬元，兩人擔心犯行曝光竟決定滅口，先餵廖男吃下不明藥物昏睡後燒炭，期間見廖男醒來還持續加炭，所幸廖男暗中打開窗戶並趁隙報警才獲救，警方事後逮捕謝男，胡男則逃逸遭通自由時報 ・ 20 小時前
聯合國北韓人權決議案 李在明政府續參與共同提案
（中央社首爾12日綜合外電報導）根據聯合國今天公開的聯合國大會第三委員會決議案，南韓政府以共同提案國身分參與針對北韓人權問題的「北韓人權決議案」，這是李在明政府上任後首次提出該人權決議案。中央社 ・ 22 小時前
江蕙安可場重返小巨蛋 春節連唱5天與歌迷團圓
回歸歌壇的江蕙，今年舉辦《2025江蕙演唱會》，在北高雙蛋共開唱23場，場場爆滿、感動無數觀眾，也讓許多未能入場的粉絲殷切期盼安可場成真。消息一出，網友紛紛留言「拜託這次一定要抽到票」、「二姐的歌聲現場太震撼，還想再聽一次」。主辦單位寬宏藝術表示，雖為安可場，...CTWANT ・ 19 小時前
2026聯合國氣候峰會主辦國未定 衣索比亞負責2027
（中央社巴西貝倫11日綜合外電報導）明年聯合國氣候峰會主辦國仍未確定，可能是澳洲或土耳其；不過2027年的主辦國幾無懸念，幾乎可以肯定是非洲外交強國衣索比亞。中央社 ・ 21 小時前