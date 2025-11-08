鳳凰颱風將來襲 台電北南區處整備防颱





依據中央氣象署及各國氣象機構預測，鳳凰颱風侵台機率大幅提升，台電台北南區營業處已於第一時間整備201位工程人員、54輛工程車、13輛吊臂車、17輛昇空車、27台發電機及25台抽水機，全力戒備防颱。北南區處表示，已加強巡視進行樹修及礙洗作業，以防止瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒。並籲請民眾做好防颱準備，注意颱風動態並防範強風豪雨所帶來的影響，尤其是抽水站或有使用維生器材等不能停電的用戶，預先準備發電機或不斷電設備。

過去颱風期間常發生樹枝、招牌遭強風吹落，損壞配電設備導致停電，或大樓地下室淹水影響搶修，請民眾配合注意地下室防水，加強固定招牌看板，取下戶外懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落或外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

北南區處表示，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如家中與附近住戶皆停電，系統會自動偵測停電訊息，請民眾耐心等候，台電將儘速派員搶修。若附近只有零星幾戶停電，可利用「台灣電力 APP」報修功能，或透過台電公司於颱風期間專設網頁「颱風停復電資訊」專區(https://service.taipower.com.tw/nds/ndsWeb/)，輸入停電地址、停電狀況等，即可馬上查詢或通報停電資訊，將台電「1911」客服專線留給不方便使用網路或習慣打電話的長輩使用，客服中心會即時將停電訊息傳達至服務範圍所在區營業處之搶修人員，以儘快復電。





