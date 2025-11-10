鳳凰颱風將北轉登陸！4縣市一早先炸雨 一圖看全台豪雨時程

記者蔣季容／台北報導

今年第26號颱風鳳凰今（10）日清晨已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣。中央氣象署一早針對4縣市發布大雨特報，預估最快今日下午發布海上颱風警報，明日不排除發布陸警。

氣象署指出，受到颱風外圍環流及東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。影響時間為10日上午至10日晚上。

4縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）

氣象署預報員張承傳說明，今明兩天受到東北季風及颱風外圍環流影響，有機會產生共伴效應，雨勢最明顯的地區為基隆北海岸、大台北地區、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島，尤其宜蘭、花蓮、大台北明後天會有局部豪雨等級以上降雨；桃園以南也要留意局部短暫陣雨。

張承傳指出，週三颱風逐漸接近台灣陸地，花蓮、台東仍有局部豪雨，中南部雨勢也增多，有機會出現大雨或局部豪雨，北部及東北部為背風面，降雨趨緩。週四颱風中心有機會來到台灣東北方海面上，預估將減弱為熱帶性低氣壓，隨後變成溫帶氣旋。

未來一週降雨預測。（圖／氣象署）

週四熱帶系統中心位於台灣東北方，台灣再度轉為東北風環境，降雨區域為中部以北、東北部，其他地區為局部短暫陣雨。週五至週日恢復東北季風降雨型態，北部、東北部及東部有局部短暫陣雨，台東及恆春半島則是零星降雨，中南部為多雲到晴。

