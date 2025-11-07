鳳凰颱風將升中颱！下週恐正面襲台 專家示警可能達強颱

（記者許皓庭／綜合報導）鳳凰颱風持續增強，最新路徑預測顯示，下週將逐步北轉朝台灣靠近，可能在週三、週四（12、13日）穿越本島上空。氣象專家指出，目前路徑尚有變數，但直撲台灣的機率高，提醒民眾趁週末天氣穩定期間，提前完成防颱整備。

圖／鳳凰颱風最新路徑預測顯示，下週將逐步北轉朝台灣靠近，可能在週三、週四（12、13日）穿越本島上空。（翻攝 台灣颱風論壇｜天氣特急 Facebook）

民間氣象社群「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（7）日早間指出，鳳凰颱風目前已達輕度颱風上限，預計今日將升級為中度颱風，後續甚至可能進一步增強為強烈颱風。依照模式預測，颱風將於下週一（11日）通過菲律賓呂宋島後開始北轉，逐步靠近台灣。

該論壇分析，若鳳凰颱風北轉時間偏早，路徑可能沿著台灣東岸北上；若北轉時間延遲，則有機會從西側、台灣海峽一帶通過。兩種情境的差異，取決於颱風轉向位置及副熱帶高壓勢力，導致路徑變數仍大。論壇提醒：「颱風靠近台灣時仍具相當強度，請大家開始做防颱準備！」

天氣風險公司分析師歐宗學則在粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，鳳凰颱風自生成以來發展迅速，結構穩定且對流旺盛，昨已達輕颱上限，今天將正式跨入中颱級別。他預估，下週一通過呂宋島後北轉時，氣象局可能發布海上颱風警報。

歐宗學表示，鳳凰颱風下週一至週三期間將是影響台灣的關鍵時段。由於北轉角度與速度仍不確定，若直接登陸台灣本島，風雨影響將明顯擴大；若從東北或西側近海掠過，仍可能帶來強風豪雨。他指出：「這幾天的穩定天氣是防颱整備的黃金期，建議民眾儘早檢查排水、防水與物資備用。」

根據目前預測，鳳凰颱風週一起外圍環流將配合東北季風，使北部及東半部地區率先出現降雨，沿海地區風浪也會明顯增強。週二至週四間，中南部地區也將陸續受颱風環流影響，部分地區恐有局部性強降雨。

歐宗學進一步指出，颱風北轉過程中若與東北季風相互作用，迎風面降雨恐顯著增加，尤其北部、宜花與恆春半島將是主要降雨區域。中南部則可能出現短時陣雨或強風。他提醒，週一以後海上及沿岸浪高將急遽升高，漁船作業與海邊活動須嚴加注意安全。

此外，氣象專家也預估，鳳凰颱風在通過台灣後將逐漸減弱並往東北方向遠離。雖風雨屆時將趨緩，但由於東北季風仍在，沿海地區的強風與長浪現象短期內仍不會完全消退。

中央氣象署表示，已密切監測鳳凰颱風動向，將依照最新數據於未來幾日發布警報或預警。專家呼籲民眾與各地政府單位應「料敵從寬、禦敵從嚴」，提早檢查排水設備、固定招牌及戶外物品，以避免強風豪雨造成損失。

