鳳凰颱風將升中颱！下週恐正面襲台 專家示警可能達強颱
（記者許皓庭／綜合報導）鳳凰颱風持續增強，最新路徑預測顯示，下週將逐步北轉朝台灣靠近，可能在週三、週四（12、13日）穿越本島上空。氣象專家指出，目前路徑尚有變數，但直撲台灣的機率高，提醒民眾趁週末天氣穩定期間，提前完成防颱整備。
圖／鳳凰颱風最新路徑預測顯示，下週將逐步北轉朝台灣靠近，可能在週三、週四（12、13日）穿越本島上空。（翻攝 台灣颱風論壇｜天氣特急 Facebook）
民間氣象社群「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（7）日早間指出，鳳凰颱風目前已達輕度颱風上限，預計今日將升級為中度颱風，後續甚至可能進一步增強為強烈颱風。依照模式預測，颱風將於下週一（11日）通過菲律賓呂宋島後開始北轉，逐步靠近台灣。
該論壇分析，若鳳凰颱風北轉時間偏早，路徑可能沿著台灣東岸北上；若北轉時間延遲，則有機會從西側、台灣海峽一帶通過。兩種情境的差異，取決於颱風轉向位置及副熱帶高壓勢力，導致路徑變數仍大。論壇提醒：「颱風靠近台灣時仍具相當強度，請大家開始做防颱準備！」
天氣風險公司分析師歐宗學則在粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，鳳凰颱風自生成以來發展迅速，結構穩定且對流旺盛，昨已達輕颱上限，今天將正式跨入中颱級別。他預估，下週一通過呂宋島後北轉時，氣象局可能發布海上颱風警報。
歐宗學表示，鳳凰颱風下週一至週三期間將是影響台灣的關鍵時段。由於北轉角度與速度仍不確定，若直接登陸台灣本島，風雨影響將明顯擴大；若從東北或西側近海掠過，仍可能帶來強風豪雨。他指出：「這幾天的穩定天氣是防颱整備的黃金期，建議民眾儘早檢查排水、防水與物資備用。」
根據目前預測，鳳凰颱風週一起外圍環流將配合東北季風，使北部及東半部地區率先出現降雨，沿海地區風浪也會明顯增強。週二至週四間，中南部地區也將陸續受颱風環流影響，部分地區恐有局部性強降雨。
歐宗學進一步指出，颱風北轉過程中若與東北季風相互作用，迎風面降雨恐顯著增加，尤其北部、宜花與恆春半島將是主要降雨區域。中南部則可能出現短時陣雨或強風。他提醒，週一以後海上及沿岸浪高將急遽升高，漁船作業與海邊活動須嚴加注意安全。
此外，氣象專家也預估，鳳凰颱風在通過台灣後將逐漸減弱並往東北方向遠離。雖風雨屆時將趨緩，但由於東北季風仍在，沿海地區的強風與長浪現象短期內仍不會完全消退。
中央氣象署表示，已密切監測鳳凰颱風動向，將依照最新數據於未來幾日發布警報或預警。專家呼籲民眾與各地政府單位應「料敵從寬、禦敵從嚴」，提早檢查排水設備、固定招牌及戶外物品，以避免強風豪雨造成損失。
更多引新聞報導
屏東恆春特斯拉失控！撞水泥車再波及機車 釀1死7傷畫面曝光
瀑布情侶全裸濕身擁吻！「公然親熱」網友怒轟：太超過
其他人也在看
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 3 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
鳳凰颱風最新預測！氣象署：下週三開始影響「全台有雨」
[Newtalk新聞] 目前位在關島附近的熱帶性低氣壓TD29將在今(5)天增強為今年第26號鳳凰颱風。中央氣象署公布最新路徑指出，鳳凰颱風將在本週末北轉，往台灣方向移動，預計下週三開始影響各地天氣，屆時，受颱風外圍環流影響，全台有雨。 今日上午熱帶性低氣壓TD29位於北緯8.0度，東經143.4度，即關島附近海域，正以每小時19公里速度，向北北西前進。其中心氣壓為1002百帕，近中心最大風速為每秒15公尺，瞬間最大陣風可達每秒23公尺。 氣象署預報員黃恩鴻說明，氣象署最新模擬路徑和之前相比更加集中，預估熱帶性低氣壓TD29將在今天增強為輕度颱風，並在本週末移動至菲律賓北側海面後北轉，影響台灣機率增加。氣象署預估，鳳凰颱風將自下週三開始影響台灣，其外圍環流將使北部、東半部地區和恆春半島出現短暫雨，中南部地區則有局部短暫雨發生機率。 至於鳳凰颱風是否和東北季風產生共伴效應，致使北部及東北部地區降下致災性豪雨，黃恩鴻表示，就目前鳳凰颱風模擬移動路徑來看，兩者之間有機會在台灣北方海面產生共伴效應，需特別留意鳳凰颱風發展情形，預先準備防災措施。查看原文更多Newtalk新聞報導奴才們集合囉！台新頭殼 ・ 1 天前
北北基留意！鳳凰颱風11/10北轉關鍵 氣象署不排除發警報
鳳凰颱風持續往西北西方向移動，中央氣象署表示，下週一（10日）前後颱風將接近巴士海峽至台灣附近海面，由於環境開始變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，下週一將是關鍵時刻。中天新聞網 ・ 18 小時前
鳳凰颱風3特點是「罕見個例」 氣象專家揭2冷知識
鳳凰颱風來勢洶洶，預計下週一發海警、下週二發陸警，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，鳳凰颱風因具備三項特點，實屬罕見個例，同時也揭露兩個關於鳳凰颱風的冷知識，包括「鳳凰不是鳥」。中天新聞網 ・ 2 小時前
全台風雨躲不掉！鳳凰颱風估週日轉強颱 「北轉撲台」連2天下到發紫
鳳凰颱風最新動態！中央氣象署今（6）日表示，鳳凰颱風預計週日（9日）增強為強烈颱風，下週一（10日）進到菲律賓北側陸地，接著明顯北轉接近台灣，預估週二、週三風雨最劇烈，屆時半個台灣下到紫爆。氣象署最快將於下週一發布海上颱風警報。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度
又有颱風要襲台了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東...華視 ・ 1 天前
鳳凰颱風挾強風豪雨撲台！週日晚起變天、氣象署揭這時最接近台灣
[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」今（7）天凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，中央氣象署表示，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響台灣天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，不過下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。至於第25號輕度颱風「海鷗」今晨2點中心位於越南，對台灣天氣無直接影響。 氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為良新頭殼 ・ 3 小時前
颱風鳳凰估下周一靠近台灣 不排除發布颱風警報
中央氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，影響台灣的機率相當高，不排除可能會發布颱風警報。下周二、三（11、12日）受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
海鷗飛走來了鳳凰！菲氣象局警告成超級颱風
[NOWnews今日新聞]海鷗颱風近日重創菲律賓，造成至少140人罹難，眼見才剛遠離，菲律賓又將迎來另一個極具破壞力的鳳凰颱風，菲律賓國家氣象單位警告，這可能是一個「超級颱風」，且預計將在週六到週日在...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
鳳凰颱風最快今生成！賈新興揭預測路徑：下週台灣天氣就看它
今（5）日仍受東北季風影響，迎風面北部、東北部及東部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區白天降雨機率仍高，雨勢也較持續。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，TD29今日有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的機率，需特別關注其後續移動趨勢，「下週台灣的天氣就看它」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台土方失控1／10層假山、社宅地挖出垃圾 黑鏈橫掃北中南
短短幾個月，從北到南，土方濫倒案件接連爆發。桃園有集團假借「免費整地」之名，污染超過3,000坪土地；新竹寶山的山凹被填成10層樓高的「假山」；彰化二林中科園區成為跨縣市偷倒的中繼站；連新北的社宅預定地、桃園公辦重劃案，都在開挖時挖出垃圾。這場掩在地底的黑產鏈，正改寫土地的樣貌，也讓房市與公共建設一起埋單。住展房屋網 ・ 1 天前
鳳凰颱風AI最新路徑預報出爐！歐洲模式預報「這3天」雨量超驚人
[Newtalk新聞] 「鳳凰」颱風今（6日）凌晨2時生成，最新AI預報路徑出爐，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提到，根據歐洲系集模式和各AI模式預報資料來看，鳳凰颱風下周一通過菲律賓呂宋島後將轉向台灣南部，北部和東部雨勢將相當明顯；此外，由國家災害防救科技中心(NCDR)整理出的歐洲模式降雨預報資料來看，雨勢相當驚人。 賈新興在臉書及YouTube頻道引述歐洲系集模式、各AI模式預報資料，他表示，由預報來看，鳳凰颱風下週一通過影響菲律賓呂宋島，先轉北北西方後在轉北到東北方向，往台灣西南部靠近，若按照預測路徑，對台灣影響很大，但仍有一定的變化程度。 賈新興根據歐洲模式預測下週二至下週六低空氣流和降雨分布研判，受到東北季風影響，宜蘭、花蓮、台東是迎風面，所以雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，但他也強調，超過5天的預報變動度仍較大，需留意最新的預報資訊。 根據最新出爐的Google DeepMind AI-FNV3 系集預報顯示，鳳凰颱風穿越呂宋島後將北轉，接著再轉向東北往台灣方向直撲，而根據NCDR彙整出歐洲模式降雨資料來看，11日至13日雨量也相當驚人，查看原文更多New新頭殼 ・ 22 小時前
廚房油煙是空汙惹議 醫教炒菜做好2動作避免吸入
日前環境部長彭啟明在立法院答詢廢除核能可能增加的空氣汙染時表示，家庭主婦煮菜的油煙也是空汙來源。胸腔科醫師指出，大火炒菜的油煙確實是室內空汙的一種，但開抽油煙機和電風扇，就不至於因為吸入太多油煙就罹患健康2.0 ・ 2 小時前
「鳳凰」颱風要來了？最快今成形 氣象粉專揭恐影響全台灣的1關鍵路徑
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導熱帶性低氣壓TD29今（5）日上午位於北緯8.0度、東經143.4度海面上，以每小時19公里速度朝北北西移動。氣象粉專「台灣颱風論...FTNN新聞網 ・ 1 天前