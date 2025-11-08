鳳凰颱風將成超級颱風！幾乎覆蓋整個菲律賓
[NOWnews今日新聞] 菲律賓日前才遭海鷗颱風侵襲，造成嚴重災損，至少224人死亡、135人失蹤。菲律賓氣象局警告，颱風「鳳凰」（Fung-wong，菲國稱Uwan）正快速朝該國靠近，登陸前預計將增強到超級颱風等級，環流範圍達1500公里，「幾乎可以覆蓋整個菲律賓」。
據路透社報導，菲律賓氣象局（PAGASA）氣象預報員艾斯塔雷哈（Benison Estareja）在記者會上表示，颱風「鳳凰」正逼近該國東海岸，預計將在周日晚間登陸前增強為超級颱風，並可能帶來高達5公尺、危及生命的風暴潮和破壞性強風。颱風巨大的環流範圍達1500公里，「它幾乎可以覆蓋整個國家」，已經為菲律賓東部部分地區帶來強降雨和大風。
鳳凰颱風目前最大持續風速為每小時140公里，陣風高達每小時170公里，接近陸地時風速可能增強至每小時185公里，威力足以摧毀房屋、吹倒樹木和建築物。
預計菲律賓東部各省，特別是比科爾地區以及薩馬島部分地區，降雨量將高達200毫米，增加大範圍洪水和山體滑坡的風險；而呂宋島北部和中部地區在颶風過境期間可能會出現100至200毫米的降雨。
截至當地8日上午11時的路徑圖顯示，菲律賓氣象局預測，鳳凰颱風將於9日晚間以超級颱風的強度登陸該國東岸，10日上午強度減弱並離開菲律賓，隨後朝向西北方移動，12日在南海降低為強烈熱帶風暴並轉向東北方朝台灣前進，13日上午降為熱帶風暴，並從台灣中南部登陸。
菲律賓氣象局呼籲，低窪和沿海地區的居民應撤離到地勢較高的地方，並全面停止海上活動，破壞性風暴潮可能會淹沒沿海社區，並警告可能會出現強風。
在鳳凰登陸前，多個地方政府已預先宣佈10日停課，菲律賓航空（Philippine Airlines）也取消部分航班因應。
在鳳凰颱風來襲之前，「海鷗」（Kalmaegi，菲律賓稱Tino）才剛侵襲菲律賓，在菲律賓至少造成224人死亡、135人失蹤，在越南也造成5人死亡，數十萬人流離失所，大片區域停電。越南災害管理機構報告稱，近2,800戶房屋受損，約50萬人仍斷電。在菲律賓，肆虐的洪水摧毀了房屋，街道上到處都是瓦礫。
文章來源：
Philippines warns of deadly storm surges as massive Typhoon Fung-wong nears super typhoon strength
