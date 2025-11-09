鳳凰颱風將撲台！ 李四川示警：11月颱風不好惹

鳳凰颱風暴風半徑幾乎籠罩菲律賓全境，北轉襲台機率高。（圖取自中央氣象署官網）

鳳凰颱風來勢洶洶，預計將於今（9日）晚間登陸菲律賓呂宋島，襲台機率極高，必須要嚴陣以待。對此，台北市副市長李四川表示，因應前幾日大雨造成的山坡滑落，工務局日夜趕工，預計明（10日）就能完成噴漿作業，也提醒民眾應利用假日作好防颱準備，根據過往經驗，「11月颱都是不好惹的」。

鳳凰颱風持續增強，在過境菲律賓後預計將北轉，繞過南海朝台灣靠近，氣象專家提醒，颱風北轉角度與速度會是決定其是否直撲台灣的關鍵，根據目前預測，若路徑無重大變化，暴風圈將於12日上午接觸台灣南部陸地；另外，受到颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區自10日、11日起需防大雨及局部豪雨，民眾須多加注意。

對此，李四川今（9日）在臉書發文表示，因前幾天台北山區連日大雨，導致部分地區山坡滑落，工務局大地工程處利用好天氣日夜趕工，預計明（10日）可完成全部噴漿作業。李四川也提醒，民眾可趁假日做好防颱準備，「料敵從寬、禦敵從嚴，根據我的經驗，11月颱都是不好惹的」。

鳳凰颱風預計將在呂宋島的奧羅拉省（Aurora Province）登陸，為嚴防颱風威脅，菲國當局已啟動預防性撤離行動，疏散東部及北部地區逾10萬名居民。受此影響，目前菲律賓已有超過300個國內外航班宣布取消。





