鳳凰颱風將橫掃台灣！環流巨大但「風場不均勻」 鄭明典曬一圖示警

記者蔣季容／台北報導

鳳凰颱風環流巨大，但風場不均勻。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

今年第26號中度颱風鳳凰預估今（9）日有機會轉為強颱，預計於週三至週四（12日至13日）登陸台灣西南部。前氣象局長鄭明典表示，鳳凰颱風環流很大，但是內部風場並不均勻，就典型颱風概念摸式來比較，強風還是分布在較外側。

鄭明典今日在臉書指出，鳳凰環流很大，但是內部風場並不均勻（非圓對稱），衛星風場觀測確認有強風，就典型颱風概念摸式來比較，強風還是分布在較外側。整體而言，到目前為止，電腦模式對鳳凰颱風的路徑和強度掌握都相當好，尤其路徑預報誤差遠比平均值低。接下來通過呂宋島之後的變化，預報上的分歧就很明顯，「看了氣象署的說明，感覺很持平，可能的情境分析得很合理。」

氣象署提到，鳳凰颱風今日有望達到巔峰，預估明日發布海上颱風警報，週二發布陸上颱風警報。台灣下週一、二將受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，週二雨勢最為強烈；下週三晚間至週日清晨，颱風有機會登陸中部地區，中南部可能出現豪雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇」也說，北部和東部的天氣週一就會開始變差，中南部的狀況則要看颱風北上時的型態才能確定，「有些地方強風豪雨時，同時卻可能有地方沒什麼事」，後續還需要持續觀察。

