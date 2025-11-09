鳳凰颱風將登菲！巨浪滔天景象曝

▲鳳凰颱風即將登陸菲律賓，民眾趕緊撤離。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中度颱風鳳凰今(9)日晚間即將登陸菲律賓，當地已開始進入狂風暴雨階段，預計將帶來狂風及風暴潮。菲律賓政府緊急撤離數十萬人，颱風可能登陸的地點，位於東岸的奧羅拉省，知名追風達人已在該地目睹強大巨浪。

根據ABS-CBN報導，隨著超級颱風鳳凰（Fung-wong，菲律賓稱Uwan）逼近菲律賓登陸，更多地區已發布最高等級的5號警報。

鳳凰颱風在下午1時位置約在北甘馬仁省達埃特東北100公里處，挾著185公里/小時的風速，陣風高達230公里/小時，正以30公里/小時的速度向西北偏西移動。預計周日深夜將在奧羅拉省登陸。

廣告 廣告

報導提到，週一菲律賓呂宋島包括首都馬尼拉在內，所有學校和政府機關都緊急關閉，目前已有近 300 個航班被取消。

知名追風達人雷諾斯(James Reynolds)待在菲律賓東岸奧羅拉省的省府巴萊爾（Baler），準備一睹鳳凰颱風的強勁威力，可看到巨浪湧上海岸，預計沿海地區將出現海水倒灌的情況。

雷諾斯也開啟24小時不間斷直播，他提到，隨著時間的推移，這些巨浪還會越來越大、越來越猛烈。

菲律賓大氣地球物理及天文服務管理局(PAGASA)警告，大馬尼拉地區從11月9日星期日到11月10日星期一可能會出現強降雨和洪水。「由於各地受到的影響可能有所不同，建議民眾和地方政府採取一切必要措施，減輕各自地區暴雨和洪水的影響。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鳳凰颱風來勢洶洶！菲律賓緊急疏散逾10萬人 超過300個航班取消

鳳凰颱風估明晚轉超級颱風「幾乎覆蓋整個菲律賓」氣象局示警

海鷗已釀菲律賓224死！又要迎戰鳳凰颱風 恐有全國大範圍洪水