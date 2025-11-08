鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了

生活中心／彭淇昀報導

中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣，根據中央氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率預測指出，有14縣市超過5成，其中台北市達45%，不少民眾關心，台北市是否會納入陸上警戒範圍？有機會放颱風假嗎？對此，北市府回應了。

中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣。（圖／翻攝自中央氣象署）

中央氣象署指出，中颱鳳凰最快明天將增強為強烈颱風，預估週一會發布海上警報，隨後受到颱風外圍環流影響，週二則發布陸上警報，週三是最接近台灣的時刻。目前鳳凰颱風14時的中心位置在北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度，向西進行。

廣告 廣告

對此，北市府表示，鳳凰颱風轉向角度、路徑和強度仍具不確定性，對台灣本島影響程度尚有高度不確定性，但10日至11日受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風共同影響，台北市平地和山區將有明顯雨勢，陽明山區及南港山區雨勢有機會達豪雨以上等級，文山區及盆地東側雨勢有機會達大雨至豪雨等級。

北市災防辦指出，已於7日通報相關局處加強整備工作，尤其日前連日降雨，山區土壤含水量較高，針對山區部分需加強戒備，注意落石及坍方，並先行盤點土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡之住戶清冊，做好隨時疏散撤離的準備。

更多三立新聞網報導

中颱鳳凰開眼了！最快週二發布陸警 最新路徑曝：又肥又厚

下週颱風假有望？鳳凰持續增強「最快週二發陸警」 暴風圈侵襲率曝光

南投埔里「2具飛行傘」空中纏繞！下秒墜入山林畫面曝 業者回應了

陪同蕭美琴訪歐！林佳龍致謝賴總統、外交團隊：任務順利完成

