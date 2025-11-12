鳳凰颱風將登陸！今晚起全台濕答答「降雨熱區換這裡」

記者柯美儀／台北報導

今晚起全台都有降雨機會。（圖／取自觀氣象看天氣臉書）

鳳凰颱風預估在今（12）日晚間從恆春半島登陸台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，颱風登陸後，雨區有所改變，「今晚起全台都有降雨機會」，其中恆春半島附近及苗栗以北地區，尤其迎風面的山區，雨勢將較為明顯。

粉專表示，鳳凰颱風（或熱帶低壓）已來到恆春近海約80公里處，即將在未來2-3小時登陸，目前近中心風速已降到18m/s，離降格熱帶低壓僅剩一步之遙。預估隨著登陸及通過後，雨區也會有所改變，今晚起全台都有降雨機會，其中以登陸點附近及苗栗以北（特別是迎風面山區）降雨會比較明顯。

粉專指出，隨著鳳凰颱風的通過，週四（13日）東北季風增強與熱帶低壓加成下，嘉義以北沿海依舊有約8-9級強陣風、台南及高雄沿海約7-8級，而北部地區也會有一波陣風約7-8級、東北角9-10級，並且依舊有比較明顯的降雨，至於中南部及花東的降雨則會有所趨緩。

鳳凰颱風將從恆春半島登陸。（圖／氣象署）

根據氣象署最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時暴風圈縮小，中心位於鵝鑾鼻西北西方近海，向東北轉東北東移動，對台南以南及台東構成威脅，預計此颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

【警戒區域】

陸上警戒：台南、高雄、台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

