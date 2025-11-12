鳳凰颱風將登陸 法親關懷殷叮嚀

台東地區上午出現間歇性降雨，偶爾伴隨強降雨，不過民眾生活節奏正常進行。慈濟志工與社工的關懷，同樣沒有因為風雨中斷，主動致電問候關懷戶，除了掌握他們的生活狀況，也提醒要注意安全。

台東地區上午有間歇性雨勢，偶爾伴隨短暫強降雨。

慈濟志工與社工的關懷，沒有因為風雨停歇，透過電話一一聯繫關懷戶，確認防颱準備與生活狀況。

慈濟志工 翁淑惠：「他本來身體是不太好，現在身體有比較健康了，因為他是獨居，現在身體比較好，怕他騎機車出去找朋友，跟朋友聊天，所以請他要小心一點。」

廣告 廣告

慈濟社工 許雅甯：「因為颱風天，可能會有一些安全上面的考量，所以基本上先電話關心，如果真的，他有提出什麼比較急迫的需求，那我們就可能會回歸到組隊去做討論，看現在的情形下，我們可不可以提供進一步的協助。」

台東正常上班上課，家長一早送孩子上學，道路湧現大量車流。菜市場內，採買人潮絡繹不絕。雖然颱風還沒登陸，但民眾提前做好準備，因應風雨變化。

更多 大愛新聞 報導：

關懷法親弱勢長者 因應颱風整備待命

鳳凰颱風進逼 高雄仁武居民架水閘門

