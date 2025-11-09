鳳凰颱風將襲台 北市忠孝敦化強風吹落老宅窗戶險砸人

台北市忠孝敦化週邊今（9日）下午刮起強風，一老宅窗戶遭吹落。翻攝畫面

鳳凰颱風尚未正式登陸台灣，但外圍環流今（9）日已經影響北台灣，台北市區午後刮起強風，大安區忠孝敦化一帶一棟老舊大樓驚傳窗戶被強風吹落，碎裂玻璃散落一地，險些砸中行人，所幸未釀傷亡，現場一度引發路人虛驚。

台北市老宅窗戶墜落，幸無砸到人車。翻攝畫面

據了解，大安分局敦化南路派出所員警於下午1時許巡邏經過時，發現該處大樓窗戶破損掉落，立即上前查看。經查，該戶屋內正在整修，疑因颱風強風影響，老舊窗框不敵吹襲而鬆脫墜落。警方隨即通報大樓管委會，並協助保全人員清除現場玻璃碎片，隨後聯繫屋主趕抵現場，對其他窗戶進行加固，避免再次發生危險。

警方表示，近期颱風接近台灣，各地風勢逐漸增強，提醒民眾務必檢查自家外牆及窗戶是否牢固，如發現鬆動或損壞應儘速通報管委會或專業技師維修，以防意外。大安分局也強調，已加強巡邏與戒備，確保市民在颱風期間的居住安全。



