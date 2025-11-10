鳳凰颱風將襲台！賴清德提醒花蓮堰塞湖又紅色警戒 該撤離就要全部撤離

記者盧素梅／台北報導

針對鳳凰颱風即將侵襲台灣，賴清德總統今（10）日表示，希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，我們一定要做好防颱準備，不管是在台灣哪個城市，通通要做好防颱準備，因為他的路徑非常罕見，特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離，特別是各縣市預期會有豪大雨量的、土石流的潛勢地區，也應該做好優先撤離工作，讓我們大家共同做好防颱準備，讓這一次的鳳凰颱風來襲，將傷害降到最低。

根據氣象署預報，颱風鳳凰今天至周三影響最顯著󠀠，預計今天下半天發布海警，明天上半天發布陸警，周四颱風減弱並逐漸遠離，周五後天氣轉趨穩定。

賴清德今天出席台灣橋樑計畫開幕式後，特別針對鳳凰颱風進行談話。賴清德表示，這次鳳凰颱風又即將侵襲台灣，雖然颱風的中心點預計在禮拜三跟禮拜四才會登陸台灣的陸地，但是今天跟明天的雨量還是會很大，主要是因為受到東北季風還有颱風外圍環流的影響，可能在北海岸，還有大台北、東北部地方，雨量會很大，24小時時雨量可能會到兩百到三百五，甚至更高。

賴清德並表示，另外因為花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，所以他希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，大家一定要做好防颱準備，不管是在台灣哪個城市，通通要做好防颱準備，因為他的路徑非常罕見，特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離，特別是各縣市預期會有豪大雨量的、土石流的潛勢地區，也應該做好優先撤離工作，讓我們大家共同做好防颱準備，讓這一次的鳳凰颱風來襲，將傷害降到最低。

