鳳凰颱風將襲高雄！農民務必搶收X防風X防積水一次做足
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】依中央氣象署預報，高雄地區11月10日至11月13日受鳳凰颱風及外圍環流影響，有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，農業局提醒農友，留意最新天氣資訊，做好田間排水並注意採收安全，以減輕損失。
為降低鳳凰颱風影響，適逢收穫期葉菜類及瓜果菜類，可適時採收，以減少損失。香蕉、木瓜及番石榴等果品，屆採收期請儘速採收；蓮霧園倘進入催花期，必要時請卸下黑網待颱風遠離後，再行覆蓋；香蕉、番石榴、木瓜、棗樹，請加強固定枝條，適度修剪枝條並清理殘枝；農業設施應加強固定；紅豆及小番茄田區請留意並加強田間排水，並請本市農民朋友做好各項防災準備、注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，以減少農作物災害及財產損失。
▲小番茄田區，應加強田間排水。
農業局強調，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，農友可多加利用高雄農來訊，瞭解最新作物防災資訊，掌握近期高雄地區農業氣象，以做好防範，減少損失；農友若因颱風造成農作物損失，也請向當地區公所通報並可多加利用農業部開發農產業天然災害現地照相APP拍攝作物受災照片，以利公所查報。（圖╱高市府農業局提供）
其他人也在看
鳳凰對流爆發！強對流區內縮「準備開眼」 鄭明典示警：又是個大災難
「鳳凰颱風對流爆發！」鄭明典在臉書指出，鳳凰颱風原本強對流離散分布在很大的環流範圍內，昨天傍晚開始，強對流區往環流中心方向內縮，越來越集中，現在已逐漸組織成眼牆雲系，「鳳凰颱風增強，範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難！過了菲律賓，颱風將遭遇強勁...CTWANT ・ 10 小時前
秋颱「鳳凰」逼近 二河分署啟動防汛整備
中央氣象署預估「鳳凰」颱風最快將於8日增強為中度颱風，週日更可能達強颱等級。雖預期颱風北轉後強度將逐漸減弱，但仍可能以中颱下限或輕颱強度影響臺灣，不排除於下週一（10 日）發布海上颱風警報，預計下週二至週三期間風雨最為明顯。雖然依現有路徑研判對本轄區影響有限，但第二河川分署仍嚴陣以待，後續將持續關注颱風動態，適時採取應變作為。為因應颱風可能帶來的影響，水利署林元鵬署長7日下午召集各所屬機關召開防汛整備會議，針對颱風動態、風雨潛勢及轄區應變作為進行全面盤點。第二河川分署楊人傑分署長於會後隨即指示各單位即刻啟動防汛整備程序，加強堤防、抽水站、滯洪池及排水設施巡查，並針對水門廠商進行通訊再次測試，以確保災中聯繫暢通。分署同時督導防汛小組及志工團隊提前完成物資整備與通報演練，確保各項系統於災前維持最佳運作狀態。楊人傑分署長指出，防汛整備應從風險源頭著手，針對轄區內高風險河段及重點排水系統進行盤點與檢視，掌握潛勢地區可能的防汛弱點，並預先調度人力與機具，強化防汛物資整備與抽水設備測試，同時提醒轄內各縣市政府提前完成滯洪池排空作業，以確保豪雨來臨時能即時啟動應變、迅速投入搶險工作。目前分署已完成各台灣好新聞 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 台電高雄區處整備應對強化巡檢
（中央社記者林巧璉高雄8日電）颱風鳳凰逼近，台電高雄區處戒備，共整備224位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、27台發電機、38台抽水機及挖土機等，除加強樹木修剪外，並巡視變電所、測試抽水機。中央社 ・ 13 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風將來襲 台電北南區處整備防颱
依據中央氣象署及各國氣象機構預測，鳳凰颱風侵台機率大幅提升，台電台北南區營業處已於第一時間整備201位工程人員、54輛工程車、13輛吊臂車、17輛昇空車、27台發電機及25台抽水機，全力戒備防颱。北南區處表示，已加強巡視進行樹修及礙洗作業，以防止瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒。並籲請民眾做好防颱準備，注意颱風動態並防範強風豪雨所帶來的影響，尤其是抽水站或有使用維生器材等不能停電的用戶，預先準備發電機或不斷電設備。過去颱風期間常發生樹枝、招牌遭強風吹落，損壞配電設備導致停電，或大樓地下室淹水影響搶修，請民眾配合注意地下室防水，加強固定招牌看板，取下戶外懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落或外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。北南區處表示，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如家中與附近住戶皆停電，系統會自動偵測停電訊息，請民眾耐心等候，台電將儘速派員搶修。若附近只有零星幾戶停電，可利用「台灣電力 APP」報修功能，或透過台電公司於颱風期間專設網頁「颱風停復電資訊」專區(https://service.taipower.com.tw/nds/ndsWe台灣好新聞 ・ 7 小時前
颱風鳳凰逼近 嘉義市強化防颱整備
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）颱風鳳凰今天清晨2時增強為中颱，嘉義市府依據中央氣象署預報，推測12至13日對嘉義市影響最顯著，市府已在易淹水區部署26部移動式抽水機，並強化防颱整備。中央社 ・ 12 小時前
台北國際旅展「高雄遊樂園」包山包海、玩遍全城
全台最大國際旅遊盛會「二○二五ITF台北國際旅展」七至十日在台北南港展覽館盛大登場，從黃色小鴨、吉伊卡哇再到國際巨星演唱會驚艷海內外旅客、全國觀光滿意度第一的高雄，以創意主題「高雄遊樂園」（KaohsiungWonderland）亮相，運用繽紛色彩、結合榮登觀光署「台灣觀光一○○亮點」的高雄五大景點及高人氣風景區與打卡熱點，打造吸睛主題館；高市府觀光局高閔琳局長率城市吉祥物高雄熊一同化身「一日館長」，帶領農業局「高雄首選」與「一日農夫」、紅頂穀創穀物文創樂園、高雄輪船公司、高雄好玩卡、「海上超跑」有艇俱樂部、興達港區漁會、高雄市旅館商業同業公會及H2O水京棧國際酒店等業者熱鬧開場。「高雄遊樂園」旅展期間特別祭出豐富優惠方案，展現高雄「包山包海、玩遍全城」的旅遊能量，讓海外 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
印尼清真寺爆炸！至少54人送醫搶救 17歲嫌犯疑被霸凌埋殺機
【緯來新聞網】印尼首都雅加達北區一所高中的清真寺7日中午爆發爆炸意外，當時正逢伊斯蘭教徒進行週五聚禮緯來新聞網 ・ 11 小時前
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間EBC東森新聞 ・ 1 天前
開車沒在看！高雄自小客「一團黑影」下秒撞上 恍神駕駛驚覺…撞到人了
高雄鳳山區7日凌晨發生一起驚悚車禍，一輛自小客行經青年路二段行駛時，駕駛疑似未注意路中央正有道路施工，且有工人正在檢修中，當場將工人撞飛導致左腿骨折，消防局獲報趕來緊急經工人送醫治療，詳細車禍原因正由警方調查中。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐
輕度颱風「鳳凰」預計下週一到下週三（10日到12日）影響台灣天氣，中央氣象署6日深夜公布最新的路徑潛勢圖，鳳凰颱風通過菲律賓陸地到南海後，北轉往台灣的幅度更明顯了。氣象署公布鳳凰颱風6日晚間8時的路徑潛勢圖，中心位置在北緯10.4度，東經139.4度，以每小時21公里速度向西北進行，近中心最大風速每自由時報 ・ 1 天前
鳳凰颱風來勢洶洶 台電高雄區處嚴陣以待
鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象局持續預警颱風移動過程中強度將持續增強，為因應颱風可能帶來的影響和災害，台電高雄區處已全力戒備，共整備二百二十四位工程人員、四十一輛工程車、二十五輛吊臂車、三十輛昇空車、二十七台發電機、三十八台抽水機及挖土機等機具設備，除加強樹木修剪外，另針對轄區內各變電所進行巡視，也特別針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。(見圖)台電高雄區營業處今(八)日說明，依氣象署預報，鳳凰颱風預期仍持續增強，預估路徑將於下週接近並影響台灣本島，暴風圈及降雨將對南台灣陸地造成影響，民眾除了須即早做好防颱準備，也提醒提供配電場所用戶，有淹水之虞場所，應備置防範水患因應措施；尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
颱風海鷗肆虐越南 菲律賓罹難增至188人
（中央社河內7日綜合外電報導）颱風「海鷗」（Kalmaegi）重創菲律賓，造成當地罹難人數攀升至188人後，今天清晨席捲越南，再添5人喪生。中央社 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 13 小時前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 14 小時前
輕颱鳳凰恐致輻合帶「卡在台灣東北方」 北東迎戰豪雨
輕颱鳳凰7日已到鵝鑾鼻東南東方2190公里海面處，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，「鳳凰」可能在未來48小時內達巔峰，若使輻合帶卡在台灣東北近海，桃園以北、基宜花東將有較長時間的豪雨發生。中天新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前