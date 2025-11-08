鳳凰颱風將襲 小琉球忙運物資 遊憩業者收遊具

東琉線交通船預告周二、周三要停航，琉球居民忙著多運物資到島上。（圖／東森新聞）





周休二日雖然屏東的小琉球遊客不少，但是鳳凰颱風轉往台灣海峽，讓居民好緊張，由於交通船預告周二周三二天要停航，居民已經忙著多運物資到島上，同時遊憩業者也急著先把用不到的遊具和立槳陸續收進室內，以防被颱風吹走，而民宿業者也接到下周的退房電話，只能趕快退錢。

雖然天氣轉涼，但是周休二日搭船往小琉球的遊客，還是相當多，但是跟著眾多遊客登島的，還有這一箱箱趕運過來的蔬果肉類，因為颱風要來了。

小琉球居民vs.記者：「（補給嗎？）對啊，大家怕沒東西買，對，（先買來放就是了）。」

廣告 廣告

由於鳳凰颱風預測會大轉向往台灣西部來，小琉球島上的水上活動業者，已經開始把多餘遊客沒有用到，立漿遊具陸續的收到安全地方。

小琉球水上活動業者vs.記者：「（颱風天這些都要收起來），對，不然會被吹走，放外面怕它被吹走。」

小琉球水上活動業者：「所有東西都要收起來不然會飛走，怕它們飛走 對，這沒注意也會飛走，對 這沒注意都會飛走，這要收起來，這繩子都要綁好，繩子要綁，對，前面後面都要多加繩子，綁著這根柱子這樣比較穩。」

而小琉球的旅遊進入冬季的淡季，碰上颱風要來業者已經接到下周的退房電話。

小琉球民宿業者：「有接到電話說要延期的狀況嗎，是都直接取消退費，其實都不太會有人來，因為都淡季了不會有人想要再來。」

至於小琉球的交通船包括了，藍白、泰富和聯營處，全都是11、12二天停航，13號視況而定，交通船停航也要去避颱風。

泰富航運經理冀慶生：「那我們在禮拜一的時候，把我們的旅客疏運完畢以後，我們的船會開到大鵬灣去做防颱。」

小琉球居民沒到立冬了還有颱風，面對來勢洶洶的颱風，只有先做好防颱準備才能減輕損失。

更多東森新聞報導

鳳凰開眼了！颱風面積「好幾個台灣大」近台強度曝光

鳳凰快變成強颱！最快周三晚登陸 降雨熱區曝光

防颱！ 遊艇吊掛上岸、蚵棚拉進港 蓮霧農挫咧等

