鳳凰颱風將逐漸北轉！氣象署估今午後發海警、明上半天恐發陸警

中央氣象署指出，今年第26號颱風「鳳凰」今（10）日清晨已通過菲律賓呂宋島後進入南海附近，預估今、明兩天逐漸北上，週三至週四最接近台灣，且不排除在今天下午到傍晚發布海上颱風警報；陸上颱風警報則有可能於明（11）天上半天發布。

氣象署預估，鳳凰在今、明兩天在南海逐漸北轉時仍維持中度颱風的強度，接近台灣西南方海域後因海氣條件不利發展，強度將明顯減弱，接近台灣及通過時可能以輕度颱風為主，之後往琉球方向移動，強度將再度減弱並可能轉為溫帶氣旋。

氣象署依據最新路徑預報指出，颱風週三白天至晚間最接近台灣西南方海域，週三晚間至週四清晨有機會在台灣陸地上空通過，不過，氣象署提醒，目前北轉角度與接近程度仍具不確定性，後續須持續觀察。

中央氣象署預報員朱美霖指出，鳳凰颱風的北轉角度與接近台灣程度仍具不確定性，後續須持續觀察。圖／台視新聞

降雨方面，氣象署說明，今、明兩天受颱風外圍與東北季風共伴影響，北部、東半部雨勢持續且越晚越明顯，大台北、宜蘭、花蓮及恆春半島都有局部大雨或豪雨發生的機率。

而週三降雨重心將南移至中南部與花東地區，局部地區可能出現豪雨等級雨勢，北台灣雨勢略減但仍有間歇降雨；週四颱風逐漸移往台灣東方海域後，風場轉受東北季風主導，中部以北及宜蘭仍有局部明顯降雨；週五至週日颱風遠離，水氣減少，各地天氣逐步好轉，迎風面仍有零星局部短暫降雨，離島地區則於週五起轉為多雲到晴。

今、明以及未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

風力與海象的部分，目前氣象署已針對台南以北、基隆北海岸、東南部、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門與馬祖發布強風特報，上述地區平均風力可達6級以上、陣風8級以上，彰化至苗栗沿海、恆春半島及澎湖馬祖可能出現平均風9級、陣風11級強風。沿海浪高約3至4公尺，西南沿海與恆春半島可能出現5公尺以上巨浪，南部近海浪區更可達6至7公尺。

氣象署發布陸上強風特報。圖／中央氣象署提供

氣象署提醒，今明兩天北部與東部降雨將持續降雨，民眾應注意豪雨與強風浪，山區道路留意落石與坍方，避免前往溪河與山區活動；沿海風浪強勁，前往海邊務必注意安全。

