鳳凰颱風幾乎確定侵襲台灣！氣象粉專：恐以中颱姿態登陸

中央氣象署最新預測顯示，鳳凰颱風將於11月12日晚上8點左右從台灣西南部地區登陸。根據臉書氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」的分析，颱風登陸台灣的機率極高，但其強度仍取決於海面環境是否能加速颱風減弱。

「台灣颱風論壇」指出，氣象署的路徑預測顯示，鳳凰颱風將於12日晚間進入台灣西南部，但確切登陸地點仍需觀察11月10日前後颱風轉向的情況而定。專家分析，颱風強度在登陸台灣前可能受到多重因素影響，例如海面環境和呂宋島地形的破壞作用。

根據目前資料，鳳凰颱風的強度在登陸菲律賓前將達到顛峰，屆時為強烈颱風，然而，穿越呂宋島時，其結構將受到山脈阻礙而減弱。進入南海後，颱風可能短暫重整，但隨著逐漸北上靠近台灣，海面環境的不利條件將使其強度再次下降。如果減弱速度快，颱風可能在登陸前降為輕度颱風；若減弱速度慢，則可能以中度颱風的姿態侵襲西南部地區。

目前，鳳凰颱風中心位於菲律賓東方海域，正以每小時28公里的速度向西北西方向移動。氣象署表示，颱風中心氣壓為975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，預計在11月8日凌晨到白天期間增強為中度颱風。

