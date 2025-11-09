鳳凰颱風強度已達中颱上限 近台重點一次看、北部東部雨勢偏大
記者李鴻典／台北報導
鳳凰颱風持續進逼台灣，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（9）天下午貼圖發文列出相關重點指出，北部、東部雨勢，將如同先前預估偏大，週一（10日）~週三（12日）需留意。
颱風週三~週四侵襲！東北部漸雨「進擊の天氣小編」寫道，鳳凰颱風，目前強度已達到中度颱風上限，並且即將於今日晚間侵襲菲律賓中北部，預估將對當地造成嚴重影響。
而這個颱風，台灣要關注的重點，即是「颱風北轉後的角度」，而此時，各國模式已逐漸有統一看法，即是「較靠近海峽北上」之機率最高，不排除會登陸。
「進擊の天氣小編」列出鳳凰颱風近台之重點資訊：
◎颱風最接近：週三(12日)晚~週四(13日)早。
◎颱風強度：靠近台灣時，颱風強度將減弱為「輕度」颱風。
◎各地風雨：
➜雨：東北部、東部、北部。
➜風：北海岸、海峽、西半部沿海平地。
➜➜也就是「東雨西風」的分布模式。
「進擊の天氣小編」提醒，雖然颱風接近台灣時，強度將減弱很多了，但因颱風路徑較靠近台灣，西半部、澎湖（視颱風是否登陸及登陸點）將免不了「一場風雨」（週三晚~週四早），預先提醒。
而北部、東部雨勢，將如同先前預估偏大，週一（10日）~週三（12日）需留意。期盼颱風在南海，強度能減弱更多，如此一來對於整個台灣的影響，也就會小很多。最後，這幾天沒有明顯的涼空氣，若所在地區無下雨，白天溫度將偏悶熱，晚上略有涼意，請注意外出穿搭。
