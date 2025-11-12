鳳凰颱風強襲南台灣！暴風圈觸陸 9縣市戒備

中央氣象署今日上午發布最新颱風動態，第26號颱風鳳凰暴風圈已經觸陸，但強度稍減弱且暴風圈縮小，陸上警戒範圍從原本10縣市縮減為8縣市，雲林縣與澎湖縣已脫離警戒範圍。

根據氣象署資料顯示，鳳凰颱風中心目前位於鵝鑾鼻西南西方海面，正向東北東轉東北方向移動，其暴風圈已進入南部陸地。

氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風目前結構較差，呈現高低層分離狀態，預估今晚將登陸恆春，朝東北方向移動，在出海過程中可能就會減弱為熱帶性低氣壓。

廣告 廣告

颱風對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島構成威脅，預計強度將持續減弱且暴風圈亦有縮小趨勢。

前中央氣象局局長鄭明典分析指出，鳳凰颱風已經出現嚴重的高低層分離現象，減弱速度非常快。

從衛星雲圖觀察，底層環流像個甜甜圈，近中心已經沒有伴隨深對流，目前鳳凰颱風已達輕度颱風後段，生命週期已來到尾聲。

鄭明典解釋，昨晚鳳凰颱風的高層雲系不斷被加速往北北東方向帶離，只剩下移動速度較慢的低層環流，反映出強度迅速減弱的情況。

氣象專家賈新興說明，颱風原本是垂直發展的系統，可以從地面往上延伸10多公里，但鳳凰颱風越往北走，路徑上的海溫就越冷，加上東北季風不斷朝颱風底層灌輸冷空氣，導致鳳凰颱風結構越來越鬆散，最後颱風高層和低層脫離，形狀也變成比較長條型。

受颱風及其外圍環流影響，各地出現顯著降雨。氣象署指出，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生，易有短延時強降雨。

今天北海岸、基隆市、宜蘭縣、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率。

風力方面，今明兩天高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

蘭嶼、綠島、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

交通運輸方面受到嚴重影響。台鐵公司宣布，因應鳳凰颱風陸上警報發布，今天中午12時至晚上6時，南迴線各級列車全區間停駛。

東部幹線部分，對號列車樹林至台東間全區間停駛，區間快車蘇澳新至蘇澳間全日停駛，樹林至台東間視風雨狀況機動行駛。

西部幹線彰化至潮州間停駛，區間快車視風雨狀況機動行駛，彰化至基隆間正常行駛。支線方面，深澳線停駛，平溪線全日辦理公路接駁，內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。

國軍方面，陸軍司令部配合中央及國防部災害應變中心，同步提升為一級開設，並整備防救災兵力及機具待命，配合迅速投入災害搶救。

陸軍表示，已指示各作戰區周延規劃災防兵力及救災機具等應變整備，同時派遣連絡官、情蒐官進駐縣市政府，即時掌握區域災情動態及災防兵力需求，以迅速投入災害搶救，協力民眾守護家園。

陸軍強調，面對颱風可能帶來的強風豪雨與地區性災情，各作戰區秉持救災視同作戰原則，持續密注天候變化與地方災情發展，全力配合地方政府執行防救災任務。

氣象署提醒，今天花東仍是降雨熱區，北部、宜蘭雨勢稍緩，中南部及澎湖雨勢稍微增多。花東雨勢要今晚才會略減，中南部則要視颱風移動情況而定。周四起將轉為受到東北季風影響，北部又開始持續降雨，各地轉為多雲到晴的天氣。民眾應隨時注意最新氣象資訊，做好防颱準備。

更多品觀點報導

超扯！宜蘭五結鄉淹大水 護理師「竹筏載機車」上班

「周三會放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻眼了

