鳳凰颱風強襲菲律賓，2死百萬人撤離！吊橋晃得極度誇張。圖／翻自《太陽報》

超級颱風「鳳凰」（國際命名FUNG－WONG）即將影響台灣，不過鳳凰颱風已在9日登陸菲律賓，並對當地造成嚴重威脅。據《路透》報導，當地有超過100萬人被迫撤離，目前也傳出有2人死亡。

鳳凰颱風於當地時間9日晚間9時10分，在菲律賓呂宋島奧羅拉省（Aurora）登陸。雖然居民已事先做好防災準備，人跟畜牧豬隻都撤離，但鳳凰颱風仍為當地帶來強大風雨，許多地區出現大淹水、土石洪流，還有木造房屋被吹垮。另外馬尼拉都會區在內的多個省份，也發布強風與豪雨警報，學校全面停課，部分地區電力中斷。

報導指出，一名死者為64歲婦人，疑似要衝回家拿東西，卻被風吹垮的大樹和倒塌房屋瓦礫壓住，最後找到婦人時，為時已晚。另一名死者則是躲避洪水不及而溺斃。另外還有民眾拍到，鳳凰的強風把吊橋吹得東倒西歪，快要瀕臨斷橋危機。

菲律賓氣象局（PAGASA）指出，鳳凰是當地今年第21個熱帶氣旋。而且菲律賓上週才遭受「海鷗」颱風重創，超過200人死亡，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）一度宣布全國進入為期一年的「國家災難狀態」，來加速災後重建，沒想到今又遭受鳳凰颱風的強烈襲擊。



