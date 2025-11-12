鳳凰颱風影響還沒結束 專家示警「北台灣注意」

吳聖宇提醒北台灣的朋友注意，颱風的影響還沒有結束。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）





受鳳凰颱風北上接近台灣南部影響，氣象署今持續對多縣市發布海上、陸上颱風警報，研判晚間自恆春半島附近掠過登陸，之後從臺灣東南到東部外海轉弱、暴風圈縮小；今晚起中南部、花東先感受風雨，明（13日）北台灣落入風雨核心帶，基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗與宜蘭須嚴加戒備。

氣象專家吳聖宇指出，隨著鳳凰颱風逐漸逼近，嘉義以南地區首先出現明顯降雨，下午至晚間恐有局部大雨。待颱風中心通過後，東北季風會再度增強並往南移動，結合颱風殘留水氣影響，明（13日）苗栗以北到宜蘭的雨勢將明顯加大。桃竹苗山區、大台北南側山區、基隆北海岸與宜蘭南側山區等迎風地區，累積雨量可能達到大雨以上等級，吳聖宇提醒北台灣的朋友注意，颱風的影響還沒有結束，而中南部與花東則會在今晚到明晨間逐漸轉為短暫陣雨。

氣象署同步指出，鳳凰先前已在菲律賓釀災，接近臺灣期間雖持續減弱，但強風豪雨依然不可小覷；西南部沿海、恆春半島今晚陣風上看8至10級，東部近岸浪高恐達數公尺，部分地區已預先撤離與停課，明日北臺灣轉為風雨最劇。

路徑動向方面，氣象署估鳳凰中心晚間在屏東至恆春一帶掠過、進入東南部外海後快速減弱為熱帶性低氣壓，海陸警將視強度與暴風圈範圍續調整；週五至週末受東北季風影響，迎風面包括：大台北山區、基隆北海岸、宜蘭到花東，仍有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴。下週一起另一波較強東北季風南下，北臺灣低溫可下探15至17度。

