鳳凰颱風影響 馬公清潔隊今晚起恢復正常清運

馬公市十二日晚間垃圾清運先，恢復正常。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕鳳凰颱風來襲，澎湖今(12)日停止上班上課，馬公市公所今日宣布，原預定於北辰市場中午辦理之「臨時定點清運作業」全面停止，因本日市場攤商營業家數有限、攤販出席情形稀少，經綜合評估後決定取消清運，以維護清潔隊員執勤安全並降低風雨期間人員外出風險。

隨著颱風減弱遠離，馬公市公所表示，清潔隊自今日晚間起恢復正常垃圾清運作業。市公所提醒市民，請依既有清運時段投放垃圾，並持續配合環境整潔維護。民眾如欲查詢收運資訊，可透過「清運e點通APP」或電洽06-9218104調度室專線，亦可留意各里里長廣播訊息。

另外，根據澎湖縣鳳凰颱風災害應變中心，自11月10日晚間8時起至12日上午10時止，受(處)各類災情計9件：路樹災情1件(路樹倒塌1件)；民生、基礎設施災情3件(交通號誌有掉落之虞1件、交通號誌損壞1件、路燈受損1件)；建物毀損災情1件(房屋鐵皮有掉落之虞1件。

其他災情4件(機車倒地1件、指示牌傾斜1件、第四台線路垂落1件、民宅頂樓一盞電燈搖晃1件)。另外澎湖海空運中斷，形成封島，全聯及超商多數貨架都已搬空，還好颱風逐漸減弱，在地形破壞之下，明(13)日海空運可望恢復正常。

