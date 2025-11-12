鳳凰颱風快閃 高鐵11／13全線正常營運

台灣高鐵依各項氣象資訊綜合研判，今宣布13日全線正常營運。（示意圖／本報資料照片）

鳳凰颱風預計今晚登陸快閃減弱為熱帶性低氣壓，台灣高鐵依各項氣象資訊綜合研判，今宣布13日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，敬請旅客安心搭乘，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕的轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

台灣高鐵呼籲鄰近高鐵沿線民眾，務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。

台灣高鐵說明颱風期間相關退費及退票規定，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

持受影響車次車票的旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。另為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

台灣高鐵提到，高鐵最新營運服務相關資訊，敬請瀏覽台灣高鐵企業網站、台灣高鐵APP；或洽詢高鐵客服專線，電話4066-3000（苗栗、台東、金門、馬祖及行動電話請加02），以上皆為付費電話，依一般市話及行動電話費率標準計費。

