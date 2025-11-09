鳳凰颱風恐侵台 山上花園水道博物館巷仔Niau先放「颱風假」

因應鳳凰颱風可能來襲，台南山上花園水道博物館人員超前部署，修剪樹水枝葉防颱。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕第26號颱風「鳳凰」未來可能北轉侵台，台南山上花園水道博物館2個園區樹木超過5000棵，館方超前部署，這2天已先加強樹木支撐等防颱措施，充氣裝置藝術巷仔Niau也先消氣，搶先放「颱風假」避難去。

館方表示，水道博物館包括博物館區及淨水池區2個園區，共計逾5000棵各式樹木，其中有不少是開園以後補植的，因為根系還未強固，每次遇到颱風來襲，總是提心吊膽，7月初丹娜絲颱風就吹倒近200棵樹木，此次鳳凰颱風預計將帶來強勁風勢，因此園區人員目前已展開修剪枝葉、強固樹身等作業，希望降低颱風造成的損害。

博物館區的充氣裝置藝術巷仔Niau，自2024年底進駐園區後，也是不少遊客合影留念的景點之一，為了避免強風導致巷仔Niau受損，目前也已先暫時「消氣下班」，待颱風威脅解除後再重回崗位。

