鳳凰颱風恐北轉襲台…南部「這區」居民懼怕：這次一定跑

記者古芙仙、王紹宇、謝文彥／台南報導

台南七股在7月時受到丹娜絲颱風影響，很多民宅屋頂都被吹掀，好不容易花幾個月整修好，又聽到鳳凰颱風可能襲台，路徑還跟丹娜斯很像，民眾緊急加固屋頂，里長也已經盤點好物資、整理好活動中心，充當臨時避難所。

聽聞可能又有颱風要來，七股區居民立即加固房屋。

工人趴在屋頂用長條鐵皮趕緊做加固，「颱風要來了」聽在台南七股居民耳中，真的是有夠害怕。

七股居民：「這次颱風若真的又中，我一定要跑，最好是不要來。不過要住這裡早晚會遇到。」

七股區居民表示，如果鳳凰颱風北轉襲台南「這次一定跑」。

居民說7月丹娜斯颱風吹掀了屋頂，屋內也幾乎全毀，因為工人難請、材料也缺貨，好不容易花了2個月時間才把家園整理完畢，現在都11月了，又一個看似很強的鳳凰颱風，路徑還可能跟丹娜斯一樣，居民都說「這次如果又來，一定會跑」。

七股居民：「你的衣服若是不趕快準備，下次又來又洗不了，真的不行就先搬到外面住。」

七股西寮里目前恢復9成，只剩大約6戶人家尚未復原。因應颱風經驗，這次早早就收拾出活動中心，裡面堆滿泡麵、水還有乾糧、床鋪寢具等，里長說，這次已經先建好了LINE群組。

為應對本次鳳凰颱風，已提前在活動中心備好物資。

台南市七股區西寮里長柯勝強：「我可以群組發報給一些，比較年輕的、家裡有比較老的，或行動比較不便的，希望他們回來接去住幾天。」

活動中心可容納多人，看災情隨時通知撤離安置，但七股居民當然希望颱風不要來、這些準備最好都用不上。

