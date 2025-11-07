鳳凰颱風恐北轉！防光復再淹 大型抽水機進駐

鳳凰颱風北轉接近台灣，水利署超前部署加強防汛整備-總工程司視察馬太鞍溪復建工程。（圖／經濟部水利署提供）





鳳凰颱風來勢洶洶，目前位於菲律賓東方海面上，預計將在向西北方向移動的過程中，強度會迅速增強，並朝台灣方向移動。對此，水利署署長林元鵬表示，已於今（7）日下午14時召開防汛整備視訊會議，督導各分署加強防颱，並做好各項應變與防災準備。

針對目前仍在復原重建中的花蓮光復地區，水利署表示，目前已調度大型移動式抽水機支援，並優先架設於阿陶莫、大同堤防、大同開口堤、大安堤防、富田堤防及西馬佛五號堤防等重點地區。此外，水利署表示，已在馬太鞍溪南北兩岸預先布署挖土機、卡車等機具，並備妥消波塊與太空包等防颱物資，以備不時之需。

除持續協助辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系疏濬與河道整理作業外，水利署和第九河川分署與花蓮縣政府、萬榮鄉公所、鳳林鎮公所及光復鄉公所都保持密切聯繫，密切監測水情變化，並於必要時協助地方辦理疏散撤離等防救災工作。

目前全台水庫蓄水率均高，北部的翡翠水庫及石門水庫蓄水率分別為92%及100%，林署長表示，第十河川分署務必強化橫向聯繫，因應強降雨及上游水庫放水，須密切注意河川水位變化情形，此外，水利署也提請第一、第七、第八河川分署也提醒地方政府，須清溝、放空滯洪池、檢整機具，並隨時與防汛護水志工及水患自主防災社區保持密切聯繫，隨時啟動自主防災。

鳳凰颱風來襲，為做好防颱準備，水利署提醒民眾，應提高警覺，可善用「行動水情 APP」，或至水利署防災資訊服務網查詢，並隨時留意氣象與水情資訊，遠離低窪地區及河川周邊，以確保安全。

