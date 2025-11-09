鳳凰颱風恐升強颱撲台！專家：從「這2地」登陸機率大

生活中心／楊佩怡報導

中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐急轉彎北上直撲台灣，氣象署分析鳳凰颱風有增強為強烈颱風的趨勢。對此，氣象專家分析，鳳狂颱風有可能在台灣「這2地」登陸，不過他推測12日中午後，颱風強度就會減弱，並在13日早上轉為熱帶性低氣壓，逐漸消散。





氣象專家分析鳳凰颱風有可能會從台中、苗栗一帶登陸。（圖／翻攝自賈新興臉書）

颱風「鳳凰」快速靠近台灣，直接影響甚至登陸台灣的機率相當高。根據《三立新聞報導》氣象專家賈新興指出，「鳳凰」有機會在今天升級為強颱；明天通過呂宋島之後，強度會稍微減弱，持續往西北方向前進，接著逐漸往北轉，朝台灣西南方海面接近。到了12日早上慢慢接近台灣海峽，13日早上可能會減弱為熱帶性低氣壓，持續往東北部近海前進，12日至13日的強度變化很重要。專家也表示，從澳洲AI預測路徑來看，颱風進到南海之後，強度會持續減弱，接著慢慢往台灣海峽南邊靠近；而鳳凰颱風很有可能從台中、苗栗附近登陸，很可能在10日傍晚發布海警，11日中午發布陸警。

氣象署預估鳳凰颱風有望升為強颱。（圖／民視新聞）

據中央氣象署最新說明，預估在今（9）日可望升為強烈颱風，最快在明天發布海上警報，週二（11日）進一步發布陸上警報，並可能於下週三（12日）自台灣中南部登陸。氣象署也公布最新120小時內暴風圈侵襲機率，台南市與澎湖縣均高達91％，全台除個別地區外，侵襲機率幾乎全面超過七成，顯示颱風影響範圍廣泛。

目前鳳凰颱風強度目前依舊是「中颱上限」，未來大方向還是會先通過呂宋島進入南海後，再北轉朝台灣海峽方向前進。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

此外，氣象署也提醒，週一至週二期間（10、11日），台灣北部、東北部及東部地區將受外圍環流影響，基隆北海岸、大台北及宜花地區可能出現局部豪雨等級以上降雨，桃園以南亦有局部短暫雨。週三鳳凰最接近台灣時，中南部及花東地區將成為主要降雨區。





