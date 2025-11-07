鳳凰颱風恐卡在台灣近海！7縣市小心豪雨 降雨時間再拉長

輕颱鳳凰目前位在雅浦島北北西方，以每小時31公里速度，向西北西進行。氣象粉專「氣象報馬仔」稱，鳳凰進入南海速度可能會變慢，將大量暖濕水氣持續輸送，將使北冷南暖的共伴輻合帶更為明顯，拉長桃園以北及基宜花東地區降雨時間。

「氣象報馬仔」在臉書發文指出，鳳凰颱風系統低層中心封閉明顯、環流範圍廣、對流旺盛且結構緊實，有快速增強之訊號，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。

該粉專分析，鳳凰持續受副高引導，路徑偏西且速度偏快，未來36小時仍會持續偏西方向進行，目前來看冷空氣比預期偏弱，對鳳凰的路徑導引與後期走勢將會出現變數，研判鳳凰進入南海後將會進入鞍型場環境，系統速度減慢、北轉朝台灣海峽南部接近，故未來鳳凰有登陸台灣陸地的趨勢。

若鳳凰進入南海後移速變慢，粉專提到，輻合帶將「卡」在台灣東北近海，鳳凰外圍環流會將大量暖濕水氣持續輸送，將使北冷南暖的共伴輻合帶更為明顯，10日至12日期間，桃園以北及基宜花東地區有豪雨等級降雨，且降雨時間將明顯拉長。

該粉專補充，鳳凰登陸菲律賓北部後，受到陸地及冷空氣南侵雙重影響，鳳凰北上過程，預估強度將明顯削弱，但冷空氣強度比預期偏弱，研判鳳凰進入台灣海峽南部時仍會維持輕颱上限強度。

