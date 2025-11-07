鳳凰颱風恐增強北轉！賈新興示警：週末天氣變化至關重要

鳳凰颱風動向引發關注，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今(7)日提醒，民眾應特別留意颱風後續移動趨勢，以及10至11日南側太平洋高壓的變化。他指出，週末天氣變化將決定下週台灣整體天氣走向，現階段颱風路徑仍有變數。

鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」分析，7日至9日氣溫將略為回升且降雨減少，但10日至14日受東北風增強及颱風影響，新竹以北與宜蘭地區將轉涼，降雨也會變得明顯。根據最新路徑預測，鳳凰颱風將先登陸菲律賓呂宋島，雖然強度會短暫減弱，但進入南海後有再度發展機會，不排除重新增強為中度颱風。

未來10天颱風侵襲機率圖。（圖／賈新興臉書）

賈新興分析，依照目前數值模式顯示，該系統9日可能升格為強烈颱風，登陸菲律賓後強度雖會明顯減弱，但出海後持續發展仍有機會重新增強。他表示，颱風通過呂宋島後會有明顯北轉趨勢，朝東北方向接近台灣，至於是沿台灣海峽北上或直接登陸台灣，仍需觀察最新動態。

關於共伴效應可能性，賈新興直言從資料來看確實有機會出現，但主要影響區域會在台灣北方海面及沖繩一帶。他進一步指出，未來5天受東北風影響，北海岸、基隆及宜花東地區會有降雨；而後5天受颱風外圍環流影響，台中以南、台東及屏東也可能出現降雨。

賈新興最後提醒，目前颱風強度與路徑變數仍大，民眾應密切關注9至11日最新預報，及早掌握可能影響台灣的天氣變化。

