鳳凰颱風恐將帶來大雨或豪雨 台電南投全力戒備防颱

▲台電南投利用颱風來襲前加強供線路維護及樹木修剪。(圖：台電南投區處提供)

輕度颱風鳳凰路線難以預測，中央氣象署七日上午的記者會上表示，颱風移動的路徑，將會影響下週一到下週四的降雨分布，但颱風與東北季風的共伴效應，勢必對全台各地造成明顯雨勢。

台電南投區處利用颱風來襲前加強供線路維護及樹木修剪，備妥搶修人力、車輛、機具將在第一時間投入電力修復工作，另提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，請民眾多加使用APP或網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。

台電南投表示，颱風期間經常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝。如遇電線掉落與外露時，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。此外，家中常用如抽水馬達、飲水機等設備電源，台電特別籲請民眾注意如遇停水時應將前述設備電源關閉，以維用電安全。