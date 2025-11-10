鳳凰颱風恐引發「預期性焦慮」 桃園張老師曝改善方式

中颱鳳凰颱風即將撲台。示意圖：截自freepik

中颱鳳凰颱風即將撲台，相關學者及媒體呼籲大眾慎防堰塞湖災情再起，並做好防災相關準備。但對於經歷過馬太鞍事件的災民而言，這些颱風前夕的警訊提醒，不只是喚起了防災意識，也可能是再次揭開創傷事件的觸發警報，害怕馬太鞍事件再次上演、甚至進而導致身心不適。桃園張老師表示，這份擔心最壞情況發生的感受，心理學上稱為「預期性焦慮」。焦慮感就像是警報器響個不停，也可能誘發身體感到緊繃、心跳加速、胸悶、呼吸不順。焦慮發生時，請告訴自己，「不是我們不夠堅強，而是我們的大腦正在保護自己。」當下可以做的是教會身體如何「按下暫停鍵」。

廣告 廣告

改善預期性焦慮，桃園張老師表示，可使用「腹式呼吸法」調節生理狀態。找個舒服的位置坐下或躺下，並將一隻手輕放於腹部。用鼻子緩慢吸氣，有意識地使腹部鼓起，讓空氣透過鼻腔進入身體。接著透過嘴巴緩慢吐氣，吐氣時間可以長至六至七秒。在吐氣的過程中，試著讓全身肌肉，隨著氣流吐出而一起放鬆。使用腹式呼吸調整節奏，讓自己從生理層面找回平靜。

桃園張老師也建議，整理並改變思維認知。焦慮恐慌常會讓我們陷入負面狀態無法自拔、拉著理性越跑越遠。一旦發現自己陷入負面狀態，記得提醒自己：「什麼是我現在可以控制的？」透過舉例及列出可能的解決方式，將思緒從負面情緒漩渦中拉出，讓理性拿回內心主導權。

桃園張老師提到，選擇性接觸社群媒體，避免負面資訊過載。網路資訊傳播迅速、社群推播受演算法影響，若看了相關的負面資訊，用戶更容易接收到大量的負面內容。主動選擇官方和可信賴的資訊管道，避免長時間沉浸在社群媒體與負面新聞中，額外造成更多恐慌。

最後，桃園張老師建議，接納焦慮的存在並尋求外部協助。如果焦慮與恐慌已經讓您的生活停滯不前，請記得，專業的支持永遠都在身邊。除了進行心理諮商、到身心科就診外，也可撥打1980「張老師」免費輔導專線-中壢代碼21(中華電信用戶免付費)，由專業義務「張老師」傾聽心聲，陪伴民眾與家人們共同度每個需要被支持的時刻。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

芬普尼毒蛋人心惶惶 快靠3步驟自保

鳳凰颱風最快今傍晚海警 這些地區嚴防強風威脅