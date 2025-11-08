鳳凰颱風恐成今年風王 預計登陸台灣時間曝光
鳳凰颱風目前強度已達中颱等級，預計明（9）日將達巔峰強度，威脅不容小覷，連中國氣象媒體都稱「可能是今年風王」。
根據中央氣象署今（8）日14時最新資料，編號第26號中度颱風鳳凰8日14時中心位置在北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，而根據最新路徑預測，颱風進入南海後將北轉朝北北東方向前進，可能在周三、四（12-13日）最接近或登陸台灣。
針對颱風強度，日本氣象廳預估鳳凰颱風明（9）日將達到「非常強烈」等級，我國中央氣象署也預測明可達強颱等級，菲律賓氣象局（PAGASA）預估颱風可達「超級颱風」等級，連中國天氣網也表示「鳳凰巔峰強度也許會超過樺加沙，有機會成為今年西北太平洋風王」。
至於對台灣的影響，中央氣象署指出，鳳凰颱風穿越菲律賓再北轉後強度雖會減弱，但帶來的風雨預期會很驚人。
中央氣象署表示，預計周一、二未接觸台灣前，就可能因外圍水氣與東北季風產生「共伴效應」，北部、基隆北海岸、宜蘭有機會出現明顯降雨，周二起雨區逐漸擴大到桃園與花蓮、台東，中南部則較晚，待颱風本體靠近後才有顯著雨勢，對台灣整體影響最劇烈的時間約於周三至周四上午（12-13日），提醒民眾留意。
