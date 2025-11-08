鳳凰颱風恐成「攔腰斷頭颱」13日橫掃台灣 最新路徑曝光

生活中心／程正邦報導

颱風鳳凰持續增強！最快明日晉升「強烈颱風」

今年第26號颱風鳳凰（PHOENIX）持續以驚人的速度向西推進，對台灣的威脅指數不斷攀升。中央氣象署稍早釋出最新預估路徑，警示鳳凰將成為少見的「攔腰斷頭颱」，恐在下週三（12日）晚間至下週四（13日）清晨，以穿心颱路徑橫掃台灣本島。

根據氣象署8日晚間8時的最新資料，中度颱風鳳凰的中心位置在北緯13.3度、東經128.3度，正以每小時29公里的速度向西移動。颱風強度仍穩定增強中。近中心最大風速：每秒43公尺；中心氣壓：945百帕；暴風半徑：七級風平均半徑達250公里。

氣象專家預估，鳳凰最快在 9日即可升級為強烈颱風，隨後將先登陸菲律賓呂宋島，進入南海後開始明顯北轉，並撲向台灣。雖然颱風接近台灣時強度可能會先增強再減弱，但各預報機構對其最終減弱幅度仍存在分歧，不確定性高。

氣象署最新預估路徑出爐，鳳凰13日從宜蘭出海。（圖／中央氣象署）

罕見「穿心」路徑：從中南西部登陸、宜蘭出海

氣象署的最新預測顯示，鳳凰將在下週三（12日）晚間至下週四（13日）清晨之間，從台灣中部的彰化、雲林、嘉義一帶登陸，成為名符其實的「穿心颱」。登陸時間預計在12日深夜至13日清晨，風雨將是全台最劇烈的時段。颱風將持續朝東北方前進，橫跨台灣本島後，預計於13日晚間8時從宜蘭出海。

氣象署指出，儘管鳳凰在穿越中央山脈時結構會被破壞，強度會大幅減弱，但其龐大的環流仍將帶來強勁的風勢與豪大雨，各地務必嚴加戒備。

北部地區的暴風圈風險大幅上升，全數衝破50%門檻。（圖／中央氣象署）

北部地區警示升級！暴風圈侵襲機率全破50%

隨著颱風路徑的明確，各地區的暴風圈侵襲機率（指暴風圈可能通過的機率）也出現明顯變動，尤其北部地區的風險大幅上升，全數衝破50%門檻：

澎湖縣 74% (最高) 西南部海域與離島風險最高。

台南市 71% 僅次於澎湖。

嘉義縣/市、高雄市 69%，中南部地區高度警戒。

中/彰/雲 65% ~ 67% 預估登陸點附近。

新竹市 60% 北部風險最高。

北北基桃 51% ~ 55% 北部地區已全面超過五成。

氣象署預計最快在下週一（10日）白天發布海上颱風警報，下週二（11日）發布陸上颱風警報，提醒民眾必須提前做好防颱準備，特別留意在下週三到下週四上半天風雨最劇烈的時段。

