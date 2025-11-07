鳳凰颱風恐成「非常強颱」 日氣象廳：南台灣列暴風警戒

鳳凰颱風來勢洶洶，日本氣象廳指出，颱風在增強威力的同時持續向西北西移動，最新預測顯示，颱風將於10日登陸菲律賓呂宋島後北轉，逐漸接近台灣，並已將台灣南部劃入紅色暴風警戒範圍內。

鳳凰颱風登陸菲律賓呂宋島後北轉，逐漸接近台灣。（圖／翻攝自日本氣象廳）

根據日本氣象廳資料，鳳凰颱風於台灣時間6日早上8點位於菲律賓東方海域，以每小時15公里速度往西北方向移動。當時中心氣壓為975百帕，近中心附近風速每秒30公尺，最大瞬間風速每秒45公尺。

日本氣象預報士前田智宏指出，鳳凰颱風將在10日到11日之間轉向較偏北的路徑，之後如果受偏西風影響，可能迅速轉向偏東移動。由於颱風可能朝台灣、沖繩，或日本本州南側接近，下週仍需持續關注颱風動向。

日本氣象廳預測，鳳凰颱風9日可能增強為日本定義的「非常強颱」近中心最大風速每秒44公尺至每秒54公尺，於10日直撲菲律賓呂宋島，隨後改變路徑北轉，逐漸接近台灣南部。12日最靠近台灣時，中心氣壓預計為960百帕，近中心附近風速每秒40公尺，最大瞬間風速每秒55公尺，台灣南部已被劃入紅色暴風警戒範圍。

