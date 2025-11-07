「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛

生活中心／朱祖儀報導

台灣颱風論壇表示，鳳凰颱風超巨。（圖／台灣颱風論壇臉書）

鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三（11日、12日）距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」

台灣颱風論壇在臉書PO出鳳凰颱風的最新狀態，直呼「真的很巨！」從衛星雲圖上也可以看到，鳳凰颱風已經十分靠近菲律賓，和台灣的距離也不算遙遠，其大小和台灣相比更是驚人。

台灣颱風論壇也在Threads發文表示，從各式電腦模式來看，鳳凰颱風幾乎一定北轉，且會在週二至週三距離台灣最近，「颱風星期一開始北轉那一段路，一定會逐漸減弱，但那段會是和時間賽跑，一定要減弱夠多，減弱程度不夠的話，有可能是中颱等級直接撞進來。」

「中颱撞進來有多大條？」台灣颱風論壇表示，可以回想山陀兒颱風來襲時高雄的模樣，或是丹娜絲颱風襲擊嘉南的狀況，並提醒北部和東部也要留意，「颱風外圍環流搭上東北季風，天氣肯定是」，更直呼「十一月有這種東西真是見鬼。」

