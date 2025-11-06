鳳凰颱風恐撲台！ 氣象粉專曝下周「這2天」穿越台灣上空

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「鳳凰」颱風預計下周三到周四間穿越台灣上空。（圖：臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

今年第26號颱風「鳳凰」今天（6日）凌晨2點生成，預估下周一將抵達菲律賓北部北轉，朝台灣方向靠近。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，預計下周三到周四間穿越台灣上空，「這樣的走勢對台灣而言最不利。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在最新貼文中指出，整體來說路徑變化不大，各國模式預報都逐漸收斂、明朗。「鳳凰」颱風預計在下周二（11日）穿越菲律賓進入南海後，將「大角度北轉」朝台灣接近，可能在下周三（12日）到周四（13日）穿越台灣上空。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「鳳凰」在穿越台灣上空之際，強度仍可達輕颱上限或中颱下限，就看他卡在菲律賓多久了，也直言這樣的走勢對台灣而言最不利，請民眾這幾天要開始做防颱準備。