鳳凰颱風恐攜大風雨 盧秀燕：依中央指示在掩埋場加固且釘鉚釘

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府9日下午召開鳳凰颱風災害應變中心會議第二次整備會議，由市長盧秀燕親自主持，她表示，對於廚餘及豬隻的掩埋場，已經有跟中央一起討論，得到中央指導，有進行加固作業，包括要上面再鋪大量防水布，還要釘鉚釘，上面還要再加沙包，她表示，大概就差不多已經完成，是利用假日這幾天完成；不過，這兩天還會再加強巡視，再看還有什麼應該要加強補足。

此外，環保局表示，12處曾埋設的廚餘垃圾掩埋場已覆土加固、設帆布加固，並用鉚釘加固，設置導流設施，目前數位局查核有4處還待加強，會在風雨來前完成。

另外，擔心非洲豬瘟案例場因風雨而讓廢水外流，建設局已於9日進場施作，於案例場前管制道路及西邊部分道路，協助設置甲種圍籬，高度有2米，並用發泡劑填補圍籬縫隙，而豬隻的掩埋也於8日進場施作完成，也加蓋不透水布2層，以鉚釘固定，上層置放沙袋。

農業局也表示，由於有專家建議，案場應加蓋封存於污水處理池，水利局今天勘查處理方式及備料。

中市長盧秀燕主持鳳凰颱風災害應變中心會議第二次整備會議。(記者蘇金鳳攝)

