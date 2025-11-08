鳳凰颱風恐直撲 澎湖加強警戒
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕鳳凰颱風來勢洶洶，經過菲律賓呂宋島北轉後之路徑預測，是否會登陸南台灣或沿台灣海峽北上，各國模式仍有分歧。
但台灣都可能在暴風圈範圍內，並可能增強為強颱，日本氣象廳的預報路徑則是直撲澎湖，對澎湖影響不容小覷！澎湖各界嚴密警戒中，各單位提前完成防颱整備工作，因應「強風」可能造成災情！
今年入秋以來第2波「東北季風+鳳凰颱風(往中國廣東)」共伴效應接力，中央氣象署預測11月10日起至13日，澎湖海域恐出現10至13級強陣風，浪高可達3至5米，七美、望安等離島交通船恐再度停航3天左右，造成民生物資短缺，應提前儲備足夠飲水食物，尤其是離島地區。
因應鳳凰颱風來襲，澎湖區處全力戒備防颱，請民眾多利用網路通報查詢停復電訊息，輕颱鳳凰來勢洶洶，台電澎湖區營業處已召開防颱準備會議全力戒備，並整備妥搶修人力、材料及各類機具車輛。另提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，如不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。
由於今年第1波秋颱風神與東北季風共伴效應，不僅讓離島藍色公路斷航多日，民生物資緊張，更造成望安中社碼頭、將軍環島公路破損，因此第2波鳳凰颱風加上東北季風，不僅共伴效應令人畏懼，直撲澎湖而來的殺傷力，更是不容小覷！
更多自由時報報導
鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天
「鳳凰變更大顆」了！颱風論壇：11月有這種東西真是見鬼
鳳凰颱風持續增強侵台機率高！氣象粉專曝南北風雨影響時程
其他人也在看
中颱鳳凰逼近 台電屏東區處嚴陣以待
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風已增強為中度颱風，氣象署預估12、13日最接近台灣，可能從西南部登陸。台電屏東區處昨（7）日召開防颱整備會議，盤點搶修人員142名、昇空車41輛、吊臂車27輛及各式工...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
豬禁令解除! 老字號小吃重新開張 饕客一早大排長龍
南部中心／綜合報導豬肉禁宰令終於解除，不少因為沒豬可賣暫停營業的小吃店終於恢復正常營業。像是豬血湯、肉圓店還又高雄知名的割包店，都是開業以來頭一次公休十幾天，老顧客醒來第一件事，就是直奔店面，回味熟悉的味道。民視 ・ 12 小時前
公館"時段性禁止左轉"上路首日 騎士.駕駛亂象不斷
生活中心／陳堯棋 黃啓豪 台北報導 北市公館圓環拆除後，導致上下班交通更為壅塞，今天（8日）開始，早上7點到9點，羅斯福路四段南往北方向禁止左轉，民視新聞獨家直擊，新制上路第一天，交通亂象不斷，而且光是繞道就得多等七個紅綠燈，至少多花四分半鐘時間，網友砲轟，形成另類的"萬安圓環"。週六一早，北市羅斯福路四段南往北方向，內側車道駕駛打了左轉燈，想上福和橋，卻遲遲等不到左轉綠燈亮，最後無奈只能改成直行。還有機車騎士，違規左轉上橋，或在待轉格前面，差點跟汽車迎面撞上，交通規則改來改去，讓用路人氣炸了。機車騎士：「很麻煩啊，就是已經有左轉道了還不能轉，就會卡在路中間這樣。」汽車駕駛：「就是剛才沒有看到左轉燈，不知道要不要走，怕轉下去被開罰燈，左轉燈沒有亮，我就不敢轉啊。」公館"時段性禁止左轉"，上路首日亂象不斷。（圖／民視新聞）公館圓環拆除後，上下班交通更加壅塞，8號開始，每天早上七到九點，實施時段性禁止左轉，新制上路第一天，包括內側第二車道改左轉，用路人霧煞煞，騎士也不知道要兩段式左轉，而且還有一項大魔王關卡。民視記者陳堯棋：「羅斯福路四段南往北方向，每天7到9點禁止左轉，記者實測，繞道要多花多久時間。」禁止左轉時段，開車必須從羅斯福路右轉基隆路，接著直行到台科大校門口迴轉，最後再直行上橋，必須得多等七個紅綠燈，光是周末繞道就得多花4分半，平日恐怕更塞，網友狠酸說是"萬安圓環"，"圓環又重新長出來了"，"結果變成換民族國中門口塞車"。公館"時段性禁止左轉"，駕駛得繞道多花時間。（圖／民視新聞）計程車駕駛：「這(繞道)不合道理的，乘客同意嗎？(多了7個紅燈)對啊，那如果塞車的話呢？現在上下班這裡都會很塞。」北市交工處副處長黃惠如：「針對這部分(時段性禁止左轉)，我們也會再加強宣導，以及禮拜一上班日的時候，會加派義交來做這部分的導引。」台北市長蔣萬安：「(拆除公館圓環)交通事故，就已經大幅降低了44%，有任何的調整，我也請交通局，事前一定會清楚跟市民說明和報告。」儘管蔣萬安聲稱，事故率大幅降低，但新制上路第一天，亂象不段，等到下周一上班日，儘管市府已經承諾會加派義交、員警指揮，但恐怕仍會上演，公館圓環馬路迷宮大戰！原文出處：公館「時段性禁止左轉」上路首日 騎士、駕駛抱怨不斷 更多民視新聞報導每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬又改! 公館圓環增"可變車道" 民眾:用路人都是市府模型?民視影音 ・ 12 小時前
台灣有事恐左右日本存亡 高市早苗：能行使集體自衛權
日本首相高市早苗昨（7日）在眾議院預算委員會答詢時指出，「台灣有事」可能會成為日本的「存立危機事態」，在日本現有的《安全保障相關法案》（簡稱安保法）下能行使集體自衛權，即出動自衛隊。鏡新聞 ・ 16 小時前
第26號颱風鳳凰已生成！預估北轉影響台灣週末天氣先看
颱風,鳳凰,週末天氣,最晚登陸,颱風警報 第26號颱風鳳凰11月6日凌晨兩點已生成，目前為輕度颱風，由於他經過菲律賓海後可能北轉登陸穿過台灣，極有可能58年來首見11月登陸台灣的颱風，上一次有颱風中心登陸台灣是1967年的吉達颱風，鳳凰颱風也可能成為最晚登陸台灣的颱風。景點+ ・ 1 天前
職場新人留不住？企業推「一對一財務健檢」 專家戳破關鍵：要掌握痛點
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導Z世代陸續進入職場，對金錢觀與工作價值也帶來新挑戰。根據英國金融科技公司Nudge研究指出，若企業提供「一對一財務健康輔...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 21 小時前
鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了
中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣，根據中央氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率預測指出，有14縣市超過5成，其中台北市達45%，不少民眾關心，台北市是否會納入陸上警戒範圍？有機會放颱風假嗎？對此，北市府回應了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 11 小時前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 8 小時前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
颱風鳳凰最快下午升級中颱 氣象署估10日發布海警 11日發陸警
颱風鳳凰最快今天（7日）下午升級為中颱，周末增強為強颱。中央氣象署今天表示，預估鳳凰11日到南海，且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大，可能在10日發布海上警報，11日發布陸上警報。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
鳳凰颱風超罕見！「11月颱風警報」史上僅19次 上次登陸已近60年
根據中央氣象署提供資訊，輕度颱風「鳳凰」今（7）天下午14時的位置，在北緯11.7度，東經136.7度，以每小時20公里速度向西行進。預計下週一（10）會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，且颱風中心不排除登陸台灣。下週一（10）至下週三（12）將影響台灣的天氣。根據氣象署...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 8 小時前