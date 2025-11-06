鳳凰颱風恐直穿！氣象署示警「不利台灣」暴風侵襲率曝
輕度颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時正式生成，中央氣象署表示，颱風在9日之前會往西北西朝呂宋島方向移動，但是到了10日後，有逐漸北轉的趨勢，整體環境變得複雜，而颱風的暴風侵襲機率也隨之曝光。
中央氣象署表示，颱風的侵襲路徑相當多變，更指出颱風有3種可能侵襲的路徑，其中包含：從台灣東側近海北上、或是從台灣海峽北上甚至登陸通過台灣、以及走更西邊一些再北上，都在可能的範圍內，路徑仍充滿變數。中央氣象署也指出，當颱風北轉後，整體海氣環境有可能不利颱風發展，預估颱風會有減弱的趨勢。
對於未來的颱風路徑變化，依現在的預估路徑來看，天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書發文表示，颱風進入台灣上空的機率還蠻大的。在10日進入南海之後，11日開始有北轉趨勢，整體會往北轉靠近台灣海峽南部，因此在10日晚間至11日白天左右，大台北與宜蘭地區可能會有東北季風跟颱風外圍環流交會產生顯著降雨的機率。到了12日進過台灣上空，13日開始進入台灣東北方海面逐漸遠離。
颱風目前位置位於北緯 10.2 度、東經 139.8 度左右，且朝西北西方向移動。根據中央氣象署公布的「各主要縣市及離島120小時颱風暴風侵襲機率圖」來看，預估颱風可能會觸及到台灣南部陸地，且屏東縣恆春鎮的侵襲機率最高，有15%，緊接著是高雄市與屏東縣，分別有12%與10%的侵襲機率。
依目前資料評估，中央氣象署針對未來1週的天氣變化做出說明，從8日開始，由於鳳凰颱風結構大，基隆北海岸、東半部（蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海須注意長浪。到了9至10日，受東北季風增強影響，北部、東北部水氣增加、氣溫下降，會開始出現較明顯的雨勢。
到了11至12日，是颱風對台影響最大的時間點，受外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區降雨機率高，要留意局部豪大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨，但中央氣象署提醒，不管事雨勢大小、影響時間和區域，仍需依颱風的位置及強度而定。
