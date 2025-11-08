鳳凰颱風恐穿台！ 台電台中區處全力巡檢戒備
氣象預報鳳凰颱風可能從中南部登陸，並穿越台灣，台電台中區處處長顏錦義7日下午請各級主管及巡修單位，務必做好各項颱風前的設備巡檢，除針對線路，強化巡視，預防性修剪樹木，並視颱風動態，隨時應變，必要時，成立緊急應變小組，全力戒備，希望將颱風可能造成的停電事故降至做低！
雖然已經11月，但因氣候變遷，台灣目前仍有鳳凰颱風直撲而來，台電台中區處特別提醒民眾，不可輕忽任何一個可能帶來災損的天災，籲請民眾務必加強固定招牌看板及修剪樹木，防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸；此外，為因應颱風可能帶來的暴雨，也請民眾應預先防範地下室配電設備淹水，陽台及靠窗之電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽，避免觸電。
台電表示，停電不要急著打電話，若自家與附近的鄰居通通停電，由於多年前台電已建置配電自動化糸統，已能即時獲知各主要配電線路是否故障，此時用戶可不用通知，台電會安排人員前往修復；民眾也可透過「台灣電力APP」或是台電公司於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」網站(http://www.taipower.com.tw)專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線及本處停電通報電話04-22256871給民眾使用。
台電指出，復電有固定的程序，採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員積極搶修，由於颱風的強風豪雨難免會產生停電的狀況，台電提醒無法因應颱風較長時間停電的用戶自備發電機。（寇世菁報導）
