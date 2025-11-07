鳳凰颱風恐襲台 分析師：下週二三是關鍵、週四明顯減弱遠離

颱風路徑潛勢預報圖。氣象署提供



氣象署表示，鳳凰颱風下週一（11/10）通過菲律賓進入南海，週二（11/11）起有北轉、近台的趨勢。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下週二到下週三是鳳凰颱風侵襲影響臺灣的關鍵時間，但是否登陸或僅在近海通過，路徑不確定性仍高，下週四就會明顯減弱而且持續遠離臺灣。

「天氣風險 WeatherRisk」分析師歐宗學今表示，鳳凰颱風經過一天的發展，目前已經來到輕颱上限等級，預估今天就會跨入中颱的門檻，並且還會繼續增強，預報路徑沒有太大變化，前面這段持續西行，並在下週一通過菲律賓呂宋島的分歧不大，但在後續逐漸北轉，並通過臺灣附近時不確定性仍然相當高。

歐宗學進一步說明，不確定性主要是北轉位置、移動速度及轉向角度都還無法確定，但直接侵襲的機率已經相當高，下週一外圍環流配合東北季風會開始為北部、東半部地區帶來風雨，下週二至四南部、中部地區也會陸續受颱風環流影響，提醒大家利用這幾天的穩定天氣，預先做好防颱整備。

歐宗學指出，下週一鳳凰颱風通過呂宋島時，會間接加強東北季風，北部、東半部至恆春半島普遍為陰雨天氣，且風速強、水氣多，在迎風面地形上開始有大量降雨累積。中南部地區白天期間尚無明顯影響，預估可維持多雲天氣，但晚間也會開始受外圍環流雲系影響而有局部短暫陣雨機會。此時周邊海域以及沿海地區已經有非常大的風浪出現，也會伴隨長浪影響，也可能已經發布部分地區的海上颱風警報，提醒大家盡量避免前往海濱活動。

歐宗學說明，下週二到下週三是鳳凰颱風侵襲影響臺灣的關鍵時間，前面有提到說此段時間的路徑不確定性仍高，是否登陸或僅在近海通過；轉向角度是否較大往東北方向快速移出、或是角度較小持續在臺灣西岸往北移動，對於各地的風雨影響程度及時間都不太相同，更不用說各模式之間在移動速度甚至是否北轉都還有差異存在，不過料敵從寬，禦敵從嚴，還是要先做好準備，以免應變不及。

歐宗學表示，下週四鳳凰颱風應該就會明顯減弱而且持續遠離臺灣附近，各地的風雨影響都有逐漸減緩趨勢，不過由於東北季風還在，因此沿海強風大浪的情況還不會那麼快趨緩，仍要留意。

