鳳凰颱風恐襲台！北市府強化強風應變作為
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風今（9）日升級為強颱，並預測在下周三（11月12日）晚間登陸台灣西部。由於東北風明顯偏強及鳳凰颱風外圍環流影響，中央氣象署已針對台北市市北投區發布陸上強風特報黃色燈號，有機會出現8級以上陣風，目前評估強風特報將持續至13日颱風影響結束為止。台北市災害防救辦公室已再次通報各相關單位針對強風加強整備應變作為。
北市府指出，工務局轄下各處加強各項防颱工作及機具人員整備。公園處針對市區行道樹、公園、廣場等地樹木進行巡檢修剪及維護；教育局所屬學校及各局處針對權管樹木加強穩固。觀傳局及媒體事務組加強宣導民眾將居家窗臺、陽臺放置之物品、植栽等裝飾物加固或移除，避免因強風吹落。建管處也需加強向民眾宣導招牌鐵皮加蓋，並提醒可能造成的公安危險與後續衍生的民、刑事責任。
都發局、工務局及勞動局要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌、施工吊塔車及其他設施加強穩固。位於戶外配(變)電所周遭之帆布及廣告物應列為重點加強宣導防範。勞動局針對高處作業如屋頂修繕、模板組立、鋼構組配、冷氣及鐵窗安裝等作業，提醒業者及勞工注意作業安全，必要時應依規定暫停作業。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
新竹棒球場僅能打三級賽？竹市府駁斥：以重新舉辦職棒比賽為目標
軍公教1.5個月年終工作獎金 2026年入帳日曝光！
黃仁勳抵台快閃只停1天半！被問是否見面 蔣萬安這樣說
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 3 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 5 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 5 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 2 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 10 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 5 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 4 小時前
黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙
政治中心／李汶臻報導民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因捲入政治獻金案、京華城弊案，在歷經一年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲YT昨（8）日上傳影片，分享阿北體驗男仕理髮，邊剪頭髮並放鬆閒聊40分鐘的畫面。期間談及愛妻陳佩琪，阿北笑容滿面偷抱怨妻子「害他長胖」，其他人聽聞秒提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下反應超妙。他隨後急轉話題，脫口直言：「其實黃國昌判若兩人」，畫外音秒傳出驚呼：「這是有失言邊緣嗎」。民視 ・ 5 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 天前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 9 小時前
川普關稅戰沒戲了？保守派大法官也不挺，美股應聲大漲
川普關稅政策遭美國大法官保守派與自由派罕見一致質疑，市場預測其敗訴機率高達七成。投資人解讀為關稅鬆綁訊號，美股三大指數因而全面收紅，道瓊與那斯達克齊創新高，反映市場對政策風險的樂觀預期。美國聯邦最高法院在美東時間5日上午10點（台灣時間5日晚間11點），針對總統川普的關稅訴訟舉行口頭辯論，審理川普援遠見雜誌 ・ 9 小時前