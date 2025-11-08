鳳凰颱風恐襲台！基隆碧砂漁港防颱 20多艘遊艇吊掛上岸
〔記者盧賢秀／基隆報導〕鳳凰颱風持續增強，上個月風神颱風外圍環境與東北季風共伴效應，致碧砂漁港遊艇碼頭的遊艇受損、翻覆，今天許多遊艇船主開始將遊艇吊上岸避風浪。船主說，上次受損才剛修好，現在又有颱風要來，據說共伴效應比上次還嚴重，因此趕快把遊艇吊上岸。
上個月風神颱風環流與東北季風共伴效應，大浪越堤，停泊在碧砂漁港內的遊艇打翻，有些則是碰撞受損，這次鳳凰颱風環流也可能與東北季風產生共伴效應，遊艇船主不敢大意，提早將遊艇吊上岸。
船主王銘祥說，上次東北季風船主沒想到風浪這麼大，港內有3艘船翻覆1艘船半沉，因此這次大家就很緊張，把船趕快吊上來，之前翻覆的1艘船大約200萬元左右，趕快吊上來比較安全。
今天有23艘船會吊上來，市府也開放了AB區的水泊區，讓這些比較大沒辦法吊上來的船停泊，也提醒船主要繫好船繩。船主說，他的船才剛上架修好，聽說這次風浪會比上次更嚴重，趕快吊上來比較安放心。
產業發展處長蔡馥嚀表示，颱風期間會允許遊艇吊掛上岸，最近雖未發布颱風警戒區，但東北季風跟颱風的共伴效應可能帶來大風浪，上次風神颱風對港內的船舶影響蠻大，這次為了因應鳳凰颱風提早做準備，也比照以往颱風的做法將船吊上岸安置避免受損。
