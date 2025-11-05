鳳凰颱風恐襲台！ 氣象專家：11至13日風雨最強烈

關島南方海面的熱帶性低氣壓預計最快今（5）日增強為鳳凰颱風，並可能發展為一個風場廣大且強度高的颱風。氣象專家吳聖宇表示，目前預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期，高壓強弱變化將是決定颱風北轉時間及角度的關鍵因素。

氣象專家吳聖宇表示，目前鳳凰颱風預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期。（圖/翻攝自 「天氣職人-吳聖宇」臉書）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今天發文指出，目前在關島南方海面的熱帶性低氣壓，預估最快今天可能增強為鳳凰颱風。由於行經海域環境有利發展，未來有機會成為一個風場廣大且強度高的颱風，路徑會先往西移動，周末來到菲律賓東方海面，後續於下周有北轉的趨勢，對台灣影響的程度還需要幾天時間來觀察。

氣象專家吳聖宇在臉書發文表示，鳳凰颱風雖然尚未正式生成，但看起來相當有機會成為11月份威脅台灣的颱風。他預測下周一（10日）開始東半部降雨將會增多，下周二至周四則是影響最大的時期。

針對颱風路徑，吳聖宇指出目前存在兩種可能性，主要取決於高壓的強弱變化。由於這個颱風轉向時北邊沒有短波槽，因此較偏向沿著高壓邊緣北轉。轉向的時間點、位置及角度，將取決於颱風本身環流大小與高壓之間的互動程度。他解釋，若颱風體積較大，可能會較早北轉，從預測路徑圖來看，不排除從台灣西南部登陸的可能性。

吳聖宇進一步說明，相對較好的情況是颱風先侵襲菲律賓，進入南海後再北轉，此時強度應已減弱不少；或是在轉向成功後才經過台灣，這樣移動速度會較快，能縮短對台灣的影響時間。不過他也強調，目前一切仍有待進一步觀察。

